Загарбники завдали авіаударів по Краматорську, Лиману і Слов’янську, – Генштаб

Наслідки ворожого обстрілу Краматорська на Донеччині, травень 2022 року

У Донецькій області ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в Краматорську, Лиману та Слов’янську.

Про це ввечері в вівторок, 24 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Лиманському напрямку противник активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка”, – йдеться в повідомленні.

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