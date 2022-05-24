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Розвідний Варварівський міст у Миколаєві хотіли підірвати вісім разів

24/05/2022 10:02

У Миколаєві хотіли вісім разів підірвати розвідний Варварівський міст.

Про оборону міста розповів генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни РФ проти України, в інтерв’ю виданню “НикВести”, котре опубліковане 23 травня.

“Чесно кажучи, мені 8 разів давали команду висадити в повітря Варварівський міст”, – сказав Марченко.

Він зазначив, що зміг переконати найвище командування не вдаватися до підриву. Адже тоді Миколаїв міг опинитися в повному оточенні. На той час місто було заблоковане росіянами з трьох боків.

Натомість Марченко запропонував міст розводити.

“Я пояснив, що мене почули, що міст можна не підривати, а просто розвести. І відновити його буде не так уже й просто, навіть якщо росіяни зайдуть у Миколаїв… Мости розводили і для того, щоб не могли виїхати та не могли заїхати (в місто – Н.), – сказав генерал-майор.

Завдяки цьому вдалося не допустити потрапляння росіян і зупинити втечу окремих представників влади і силових структур.

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