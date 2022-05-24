В порту Маріуполя залишилося металу на $170 мільйонів

Російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно, що сигналізує про намір ворога вивозити крадене українське майно.

Про це директор ДП “Маріупольський морський торговельний порт” Ігор Барський розповів у вівторок, 24 травня, в коментарі “Економічній правді”.

За його словами, на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Зерна було суттєво менше – 3,4 тис тонн на складах і ще 9 тис тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів.

Наразі окупанти розблокували старі ворота порту. З урахуванням глибини близько 3,5 м, туди можуть входити судна річкового типу з невеликою осадкою. Проте російські судна не можуть зайти у порт доти, поки не буде розчищена акваторія порту від затонулого морського транспорту. За словами Барського, окупанти можуть розчистити 3-4 причала з 18.

Аби це зробити, ворогу потрібна електроенергія, щоб мати можливість використовувати портальні крани. Натомість портова підстанція пошкоджена, а її відновлення є складним процесом, який займає чимало часу.

Тож завантажити свої судна українським майном загарбникам поки не вдасться.

Проте в порту є один непошкоджений автономний плавучий кран, який працює на дизельному паливі – саме його можуть залучати, аби вивозити крадений українский метал. Зараз російські загарбники ремонтують важкі навантажувачі, які для цього потрібні.

Крім того, є інформація, що російські загарбники хочуть встановити свою окупаційну “адміністрацію” порту.

Барський також нагадав, що Маріупольський порт до останнього годував мешканців та розвозив воду до міста, поки не було пошкоджено водонапірну станцію.

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