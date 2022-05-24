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Уряд закликав фіксувати екологічні злочини окупантів

24/05/2022 17:39

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України за три місяці зафіксували 254 підтверджених випадки екоциду та півтори тисячі фактів знищення українського довкілля.

Для реєстрації інформації про екологічні злочини уряд створив мобільний додаток – “ЕкоЗагроза“.

Про це у вівторок, 24 травня, інформує  “Урядовий портал”.

“Три місяці тотальної війни рашистів проти України – це три місяці неприхованого екоциду. Українському довкіллю завдано нечуваних збитків. За цей час окупанти штовхнули світ на межу нової ядерної катастрофи, влаштували масштабні пожежі у Зоні відчуження площею майже 14 тисяч гектарів. Завдали шкоди понад чверті усіх екосистем”, – зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Від початку війни Міндовкілля ретельно відстежує та документує усі злочини окупантів. Росія обов’язково понесе за них відповідальність.

Мобільний застосунок “ЕкоЗагроза” за участі українців допоможе максимально відшкодувати всі збитки, нанесені довкіллю окупантами.

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Україна

Уряд закликав фіксувати екологічні злочини окупантів

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України за три місяці зафіксували 254 підтверджених випадки екоциду та півтори тисячі фактів знищення українського довкілля. Для реєстрації інформації про екологічні злочини...

Війна з Росією

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