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НАТО підтримуватиме Україну, але не військами, – Столтенберг

24/05/2022 16:42

Північноатлантичний альянс і надалі підтримуватиме Україну в праві нашої держави на самооборону, як і продовжить посилювати заходи стримування на своєму східному фланзі, але військ НАТО в Україні не буде.

Про це у вівторок, 24 травня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає “Укрінформ”.

“Наше головне завдання – це захистити наших союзників по НАТО, і тому ми маємо забезпечити, щоб не відбулося ескалації цієї кривавої війни у повномасштабну війну у Європі між НАТО та Росією. І саме з цієї причини ми дали чітко зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну у її праві на самооборону, передбаченому Статутом ООН. Але НАТО не стане стороною війни. Ми не відправлятимемо війська НАТО на фронт і не будемо прямо брати участь у війні. Підтримка – так, але не пряме втручання”, – заявив Столтенберг, коментуючи питання про можливість війни між Російською Федерацією та НАТО.

За його словами, у своїй реакції на агресію Росії проти України НАТО діє за двома напрямками – надання підтримки Україні та запобігання ескалації війни.

Він вказав на те, що протягом багатьох років Альянс і союзники по НАТО надають суттєву підтримку Україні, зокрема, Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, а також Туреччина. І ця підтримка лише зросла після масштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

“Після російського вторгнення ми значно посилили нашу підтримку, надаючи мільярди доларів зброї та іншу допомогу, щоб допомогти Україні відстояти її право на самооборону, закріплене в Статуті ООН”, – додав Столтенберг.

Генсек НАТО вказав на те, що після першого вторгнення РФ в Україну в 2014 році Альянс адаптувався та збільшив витрати на оборону, а також вперше у своїй історії розгорнув бойові групи на східному фланзі. Також було підвищено боєготовність сил НАТО та створено нові оборонні домени, включаючи космос і кіберпростір.

“Коли Росія цього року знову вторглася в Україну, НАТО було готове. Ми розгорнули додаткові сили на східному фланзі нашого Альянсу. Сьогодні ми маємо понад 40 тис. військовослужбовців під прямим командуванням НАТО, які підтримуються значними повітряними та військово-морськими силами. Ми подвоїли кількість багатонаціональних бойових груп від Балтійського до Чорного моря і маємо 100 тис. військовослужбовців у підвищеній бойовій готовності, готових відповісти на будь-яку агресію та захистити кожен дюйм території НАТО”, – заявив Столтенберг.

Він наголосив, що ці вжиті Альянсом заходи спрямовані на стримування та “щоб усунути будь-який простір для непорозумінь чи прорахунків у Москві”.

“Не для того, щоб провокувати конфлікт, а для запобігання конфлікту та збереження миру”, – додав генсек.

Столтенберг підкреслив, що у Москві мають розуміти рішучу готовність Альянсу захистити кожного свого союзника.

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