На Ізюмському напрямку рашисти зазнали втрат біля села Пасіка і змушені були відійти, – ГШ

Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

У Харківській області російські окупанти обстріляли з артилерії село Циркуни та провели розвідку боєм у районі с. Пасіка, зазнали втрат і змушені були відійти.

Про це ввечері в вівторок, 24 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському та Слов’янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та проводив заходи по створенню сприятливих умов для відновлення наступу.

Здійснив артилерійський обстріл підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни.

Також противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов”, – йдеться в повідомленні.

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