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ЗСУ відбили ворога на Ізюмщині й Бахмутському напрямку, – ГШ

23/05/2022 09:54

На Харківщині ворог – силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу Балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів – здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Однак наразі його наступ був невдалим.

Про це повідомляє в ранковому зведенні 23 травня Генштаб Збройних сил України.

“Ворог (…) здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив”, – сказано в повідомленні.

За інформацією ГШ ЗСУ, на Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат і відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не мав.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони.

Також росіяни завдавали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

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