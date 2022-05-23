YouTube видалив десятки тисяч роликів і каналів, які поширювали фейки про війну в Україні

Зазначається, що попри жорстку цензуру в Росії YouTube там не заборонили, і цей сервіс працює всупереч тому, що його правила забороняють заперечувати вторгнення або применшувати його значущість.

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ у лютому в Україну YouTube заблокував низку каналів, зокрема канал кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. Канали, пов’язані з міністерствами оборони та закордонних справ Росії, також позбавили можливості завантажувати відео за опис війни як “визвольної місії”.

Директор із продукту YouTube Ніл Мохан сказав в інтерв’ю The Guardian: “У нас є політика щодо великих насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення великих насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Хук (масове вбивство у школі США). І, звичайно ж, те, що відбувається в Україні — це велика насильницька подія. І тому ми використовували цю політику, щоб почати безпрецедентні дії”.

Мохан додав, що найголовніший обов’язок платформи — зробити так, щоб люди, які шукають інформацію про війну в Україні, могли отримати точні, якісні та правдиві дані.

У YouTube не уточнили, які саме канали з російською пропагандою видалили, але зазначили, що більшість із них поширювали саме кремлівські наративи.