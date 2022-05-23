YouTube видалив десятки тисяч роликів і каналів, які поширювали фейки про війну в Україні

Онлайн-платформа YouTube видалила понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну в Україні.
Зазначається, що попри жорстку цензуру в Росії YouTube там не заборонили, і цей сервіс працює всупереч тому, що його правила забороняють заперечувати вторгнення або применшувати його значущість.
З початку повномасштабного вторгнення військ РФ у лютому в Україну YouTube заблокував низку каналів, зокрема канал кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. Канали, пов’язані з міністерствами оборони та закордонних справ Росії, також позбавили можливості завантажувати відео за опис війни як “визвольної місії”.
Директор із продукту YouTube Ніл Мохан сказав в інтерв’ю The Guardian: “У нас є політика щодо великих насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення великих насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Хук (масове вбивство у школі США). І, звичайно ж, те, що відбувається в Україні — це велика насильницька подія. І тому ми використовували цю політику, щоб почати безпрецедентні дії”.
Мохан додав, що найголовніший обов’язок платформи — зробити так, щоб люди, які шукають інформацію про війну в Україні, могли отримати точні, якісні та правдиві дані.
У YouTube не уточнили, які саме канали з російською пропагандою видалили, але зазначили, що більшість із них поширювали саме кремлівські наративи.
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Президент Володимир Зеленський вважає, що петиція про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих українських воїнів. Про це він сказав...
Рада повторно заборонила російську символіку вторгнення Z i V, тепер із пропозиціями президента
Зеленський запровадив відзнаку “Місто-рятівник” і надав її польському Жешуву
Зеленський анонсував спільний контроль на кордоні з Польщею та розширені можливості для поляків в Україні
На Житомирщині СБУ затримала агента росіян, який намагався мобілізуватись до ЗСУ
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до кінця серпня
YouTube видалив десятки тисяч роликів і каналів, які поширювали фейки про війну в Україні
Президент надав почесну відзнаку 26-й артилерійській бригаді
“Моє серце – сталь, моя кров – Азов!” Kozak System записали нову пісню про захисників Маріуполя
Опанас та інші лицарі: державних нагород удостоєні ще понад 400 воїнів, 94 – посмертно
Ворог намагається прорвати оборону та вийти на адмінкордон Луганщини, – ГШ
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02