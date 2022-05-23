В Енергодарі росіяни розстріляли співробітника ЗАЕС, – “Енергоатом”

Російські загарбники в Енергодарі Запорізької області відкрили вогонь з автомата по співробітникові АЕС у нього вдома, чоловік госпіталізований із важкими пораненнями.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомила пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

“Сьогодні (…) російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї. З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя”, – сказано в повідомленні у тг-каналі “Енергоатому”.

“Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей – працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності”, – зазначили в енергогенеруючій компанії.

Нагадаємо, 22 травня в Енергодарі партизани підірвали голову колабораційної “адміністрації” Шевчика, він госпіталізований.

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