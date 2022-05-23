В Енергодарі росіяни розстріляли співробітника ЗАЕС, – “Енергоатом”

Російські загарбники в Енергодарі Запорізької області відкрили вогонь з автомата по співробітникові АЕС у нього вдома, чоловік госпіталізований із важкими пораненнями.
Про це в понеділок, 23 травня, повідомила пресслужба НАЕК “Енергоатом”.
“Сьогодні (…) російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї. З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя”, – сказано в повідомленні у тг-каналі “Енергоатому”.
“Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей – працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності”, – зазначили в енергогенеруючій компанії.
Нагадаємо, 22 травня в Енергодарі партизани підірвали голову колабораційної “адміністрації” Шевчика, він госпіталізований.
Читайте також:
Захоплення Запорізької АЕС: ще 4 російським командирам повідомили про підозру
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!