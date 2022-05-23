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У МЗС відповіли на заяви Франції про членство України в ЄС за 15-20 років

23/05/2022 14:51

У Міністерстві закордонних справ України наполягають, що наша держава розраховує отримати статус кандидата на членство у ЄС уже цього року та заручитися підтримкою Франції на шляху до вступу в Євросоюз.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає “Європейська правда”.

“Війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи. Підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії. Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш квітучою”, – сказав речник Ніколенко.

Раніше французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявляв, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

Українська сторона своєю чергою сподівається отримати статус кандидата в члени ЄС уже за кілька тижнів.

“Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні. Нині Україна – єдине місце в Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів. Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля”, – наголосив Ніколенко.

Він висловив сподівання, що шлях України до ЄС не буде таким довгим, як зазначав Бон, якщо Франція проявить лідерство у цьому процесі.

“Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це – процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство”, – зрезюмував речник МЗС.

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