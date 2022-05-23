Глава УГКЦ освятив надгробну фігуру князя Аскольда у крипті київського храму. ВІДЕО

Фото: пресслужба УГКЦ

У Києві глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) освятив надгробну фігуру князя Аскольда в крипті храму Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

Про це повідомив департамент інформації УГКЦ.

“Варяг, який 1 140 років тому прийшов до Києва як перший християнин” – сказав предстоятель УГКЦ.

Князь Аскольд взяв собі при хрещенні ім’я Миколай. І цей храм присвячений перенесенню мощів святого Миколая Миро-Ликійського з міста Мири до міста Барі в Італії.

“Можливо, цей київський князь хотів наслідувати Святого Миколая, який для всіх нас є взірцем Божої любові. Як єпископ у Мирах, він був носієм небесного помазання, яким помазаний кожен християнин”, – сказав Святослав.

Він наголосив, що сьогодні Аскольдова могила перетворюється на пантеон українського народу.

“Поряд із могилою князя Аскольда ми маємо могили наших Героїв Крут, Героїв національно-визвольних змагань ХХ століття, а також новітніх Героїв проти російської навали”, – зазначив предстоятель УГКЦ.

“Князь Аскольд – унікальна постать в історії середньовічної української держави-Руси.

Життя князя овіяне легендами.

За інформацією Нестора Літописця, цей князь мав брата Діра, з яким вони припливли Дніпром, звільнили місто від ворогів і стали правити. Польські літописці дають інформацію, що Аскольд був нащадком князя Кия – засновника Києва.

За деякими версіями саме під час походу Аскольда на Константинополь сталось Влахернське диво. Тоді над захисниками міста з’явилась Богородиця, яка покрила воїнів своїм омофором і врятувала їх. Побачивши це диво вражений Аскольд прийняв хрещення, а свято Покрови Пресвятої Богородиці від того часу назавжди стало особливо шанованими українцями.

Відновлення імені князя Аскольда довгий час залишалось в тіні історичної науки. Його постать вважалась такою, що не підходить до російської концепції історії Русі, яка починалась з неіснуючого на той час Новгорода та міфічного Рюрика”, – написав у фейсбуці історик Олександр Алфьоров.

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