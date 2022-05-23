Російський дипломат в ООН раптом виявив, що йому “соромно за свою країну”, і звільнився

Співробітник постійного представництва Росії при ООН Борис Бондарєв подав у відставку через розв’язану його батьківщиною повномасштабну війну проти України, бо йому “ще ніколи не було так соромно за свою країну і роботу”.

Заяву російського дипломата виклав у твітері очільник UN Watch Гілель Нойєр, пише “Ліга“.

“За 20 років моєї дипломатичної кар’єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але мені ще ніколи не було так соромно за свою країну, як 24 лютого цього року”, – написав дипломат.

Яким числом датована заява – невідомо, проте станом на 20:40 понеділка, 23 травня, він усе ще значився як радник місії на сторінці російського постпредставництва ООН у Женеві.

У своїй заяві Бондарєв наголосив, що “агресивна війна Путіна проти України, а фактично – проти всього західного світу, є злочином не лише проти українського народу, а й, можливо, найбільш серйозним злочином проти народу Росії“.

І що мета цієї війни – “назавжди залишитися при владі, жити в помпезних палацах без смаку, плавати на яхтах, порівнянних за тоннажем та вартістю з усім російським флотом, користуватися необмеженою владою та повною безкарністю”.

Щодо своїх колег у міністерстві, російський дипломат написав, що “всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму в роботі МЗС РФ весь час зростав”.

“Те, що робить зараз мій уряд, нестерпно. Як держслужбовець я мушу нести за це частку відповідальності, і я цього не хочу”, – написав Бондарєв.

На запитання агенції AP, чи не думають його колеги вчинити так само, 41-річний Бондарєв зауважив: “Не всі російські дипломати підтримують війну. Вони розумні, але їм доводиться тримати рота на замку”.

Він натякнув, що побоюється “можливої реакції Москви” на свою заяву.

Агенція пише, що Бондарєв підтвердив їм телефоном правдивість заяви на ім’я посла РФ Геннадія Гатілова.

У російській дипмісії не відповіли на дзвінки та текстове повідомлення від агентства з проханням прокоментувати ситуацію.

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