Президент вручив ордени “Золота Зірка” Героям України та родичам загиблих. ФОТО

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Президент Володимир Зеленський вручив ордени “Золота Зірка” військовослужбовцям, яким надано звання Героя України, а також рідним тих захисників, яких удостоєно цього звання посмертно.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомляє сайт президента.

“Ми маємо зробити все необхідне, щоб їхні імена пам’ятали всі ми та всі наступні покоління українців”, – наголосив глава держави.

Ордени “Золота Зірка” отримали:

Старший лейтенант Кирило Агасиєв, група якого під час розвідки місцевості біля населеного пункту Мала Рогань Харківської області виявила та знищила техніку й особовий склад противника. Завдяки цьому були викриті позиції ворога, що дало змогу знищити їх артилерійським вогнем.

Полковник Родіон Кулагін, під командуванням якого підрозділи артилерії знищують ворожі колони бронетехніки та автомобілі на околицях Харкова та в області.

Підполковник Олександр Шемет – начальник з повітряно-вогневої й тактичної підготовки 12-ї окремої бригади армійської авіації та капітан Олександр Ляшенко – штурман-льотчик вертолітної ланки 12-ї окремої бригади армійської авіації, які на початку квітня здійснили перевезення боєприпасів, висадку розвідувальної групи та евакуацію поранених за маршрутом Маріуполь – Дніпро.

При заході на посадку та злеті в Маріуполі вони були обстріляні противником зі стрілецької зброї та ЗРК “ТОР”, але виконали завдання у повному обсязі.

Старший лейтенант Євгеній Пальченко, який наприкінці лютого, керуючи взводом танків, допоміг особовому складу бригади вийти з оточення під Олешками, три дні утримував оборону місцевого мосту, знищив ворожу техніку, а також обороняв Мішково-Погорілове на в’їзді до Миколаєва.

Старший лейтенант Володимир Сидунець, підрозділ якого влаштував вогневу засідку на колону техніки противника в районі населеного пункту Припутні Прилуцького району Чернігівської області. У результаті було знищено дивізіон ракетних комплексів “Іскандер”.

Полковник медичної служби, начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун. З початком збройної агресії Росії під постійними обстрілами та бомбардуванням, в умовах часткового оточення Харкова він організовував роботу центру, який у перші дні війни прийняв близько 150 військовослужбовців та 80 цивільних, зокрема 12 дітей. Під його керівництвом було налагоджено роботу з цивільними закладами охорони здоров’я, що дало змогу збільшити ліжковий фонд майже на 300 ліжок.

Підполковник Євген Шаматалюк. Він виявив вогневі точки противника та спроможності його оборони, в результаті чого було здобуто необхідні відомості про ворога та взято в полон понад 10 військовослужбовців противника та зброю. Крім того, в районі Кам’янки Харківської області його підрозділи виконували завдання з недопущення прориву ворога в напрямку Мала Комишуваха – Долина.

Майор-розвідник Андрій Царенко, завдяки вмілим діям якого у Харківській області було знищено велику кількість особового складу та військової техніки противника, що дало змогу українським підрозділам вести бойові дії з мінімальними втратами.

Володимир Зеленський також вручив ордени рідним воїнів, які отримали звання Героя України посмертно.

Зокрема, нагороду отримала дружина майора Олега Адамовського, який командував підрозділом під час звільнення від російських окупантів перехрестя в напрямку об’їзної дороги у Харківській області. У березні його підрозділ потрапив у засідку, під час бою майор Адамовський прикривав відхід групи мінування і загинув.

Нагороду також вручили родині начальника служби безпеки польотів майора Олександра Бринжала, який пілотував МіГ-29. Він брав участь у повітряних боях над Києвом, Васильковом та Житомиром. На його рахунку – кілька знищених ворожих винищувачів Су-30. Загинув під час відбиття масованого авіаційного удару над Васильковом.

Сапер, матрос Віталій Скакун перебував у складі сил, які одними з перших давали відсіч ворогу на Кримському перешийку. Віталій був добровольцем, який здійснив мінування та підрив автомобільного мосту Генічеськ – Арабатська Стрілка. Загинув під час вибуху. Завдяки його героїчному вчинку було значно уповільнено просування танкової колони ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватися та організувати оборону.

Нагороду з рук президента отримала сестра Героя, Наталія.

Також глава держава передав “Золоту Зірку” дружині старшого сержанта Олексія Скоблі, який брав участь у бойових діях поблизу Бучі, Ірпеня та Мощуна. Він здійснював евакуацію поранених із поля бою, надавав меддопомогу військовим і цивільним. У середині березня група Олексія потрапила у ворожу засідку поблизу Мощуна. Зазнавши вогнепального поранення, він вирішив ціною власного життя залишитися та прикривати відхід групи.

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