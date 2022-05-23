Президент надав почесну відзнаку 26-й артилерійській бригаді

Відповідний указ №356/2022 опублікований на сайті глави держави 22 травня.
“З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України постановляю: відзначити почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ Збройних сил України”, – ідеться в указі.
Як відомо, 26 абр базується в місті Бердичів Житомирської області, входить до складу оперативного командування СВ “Північ”. Зараз виконує бойові завдання на передовій.
У середині травня з’явилося офіційне підтвердження, що наша українська арта вже працює на американських гаубицях М777.
Нагадаємо, в День піхоти, 6 травня, президент Володимир Зеленський заснував почесну відзнаку “За мужність та відвагу” для відзначення бойових звитяг особового складу військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, мужності та героїзму, виявлених військовослужбовцями в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.
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