На Чернігівщині у полі підірвався трактор, водій загинув

Фото: пресслужба ДСНС

У Чернігівській області під час проведення польових робіт трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба ДСНС.

“23 травня о 17:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про вибух на полі біля с. Киїнка Чернігівського району (…) Водія трактора у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. На жаль, він отриманих травм чоловік помер”, – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М.

Рятувальники наголошують, що проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками небезпечний через можливе мінування і може коштувати життя.

Читайте також:

У Десні на Чернігівщині від авіаудару росіян загинули 87 людей, – Зеленський