Home / Війна / “Моє серце – сталь, моя кров – Азов!” Kozak System записали нову пісню про захисників Маріуполя

“Моє серце – сталь, моя кров – Азов!” Kozak System записали нову пісню про захисників Маріуполя

23/05/2022 00:17

“Моє серце – сталь, моя кров – Азов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов!” – приспів нової пісні Івана Леньо й гурту Kozak System про захисників Маріуполя.

Музикант виклав її у фейсбуці 22 травня.

“Це не пісня – це крик душі, який буде лунати доти, доки хлопці не повернуться живими додому”, – підписав Леньо.

Читайте також:
Орест з “Азову” перед полоном зняв відео “Останній день на Азовсталі”

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Сьогодні від 50 до 100 гинуть”: Зеленський відповів на петицію щодо заборони чоловікам на виїзд за кордон

Президент Володимир Зеленський вважає, що петиція про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих українських воїнів. Про це він сказав...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse