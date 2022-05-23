“Моє серце – сталь, моя кров – Азов!” Kozak System записали нову пісню про захисників Маріуполя

“Моє серце – сталь, моя кров – Азов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов!” – приспів нової пісні Івана Леньо й гурту Kozak System про захисників Маріуполя.
Музикант виклав її у фейсбуці 22 травня.
“Це не пісня – це крик душі, який буде лунати доти, доки хлопці не повернуться живими додому”, – підписав Леньо.
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