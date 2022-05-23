Мешканець Бахмута повідомляв військових РФ про розміщення українських військових у місті, – ОГП

Фото: пресслужба ОГП

У Бахмуті Донецької області правоохоронці затримали за підозрою в державній зраді місцевого мешканця.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомляє пресслужба офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік добровільно погодився допомагати російським військам у травні 2022 року.

“Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території міста Бахмута Донецької області”, – йдеться в повідомленні.

Також, додають у відомстві, чоловік ставив позначки на електронних картах і повідомляв російські війська про влучання ракети в цивільні об’єкти.

Справу кваліфікують за статтею про держзраду в умовах воєнного стану, підозрюваного затримали без можливості внесення застави.

Читайте також:

Експрацівнику “Азовсталі” оголосили підозру в держзраді, бо здав росіянам схему підземель комбінату