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Коли потрібен швидкісний інтернет ℗

23/05/2022 13:35

В епоху інтернету важлива не його наявність, а саме швидкість з’єднання. Тому коли потрібен інтернет Львів пропонує уточнити цей параметр у провайдерів. Він відіграє дуже важливу роль. Найкращий спосіб – послуга від компанії Київстар. Вона гарантує високу швидкість, якої вистачить для розв’язання будь-яких задач.

Перед поїздкою в подорож

Щоб не сумувати в подорожі, користувачі зберігають на жорсткому диску ноутбука або в пам’яті смартфона фільми. Одне кіно в прийнятній якості займає на диску не менше 2 ГБ. При достатній швидкості підключення до мережі фільм можна скачати за короткий час.

Часто доводиться скачувати цілі сезони серіалів, на що також витрачається немало часу. Швидкості домашнього інтернету від Київстар буде цілком достатньо для швидкого скачування будь-яких фільмів чи програм.

Для всіх членів родини   

Якщо в сім’ї 5-6 осіб, і кожен користується гаджетом, то це призводить до падіння швидкості. В одній родині може бути:

  • комп’ютер;
  • кілька ноутбуків;
  • смартфони;
  • планшети.

Якщо ж прийшли гості, та використовують гаджети, то часто проблематично навіть відкрити електронну пошту через навантаження. Використання швидкісного з’єднання дозволяє забути про такі неприємності.

Для роботи

Якщо потрібно завантажити на сайт відеоматеріали, то зручніше використати саме швидкісний інтернет. Блогери, журналісти, фотографи потребують саме високої швидкості.

IT-сфера – одна з найбільш високооплачуваних в Україні. Інколи доводиться керувати віддалено комп’ютерною мережею або десятками спеціалістів. Тільки висока швидкість підключення гарантує успіх.

Для розваг

Любителі комп’ютерних ігор також зацікавлені в швидкості підключення. По-перше, вона гарантує комфорт під час онлайн-гри: кількість кадрів на секунду не просідає. По-друге, сучасні онлайн-ігри можуть мати об’єм в 20 ГБ та навіть більше.

Враховуючи невелику вартість абонплати та додаткові пропозиції від Київстару, варто підключити швидкісний інтернет. Серед таких пропозицій: різноманітні тарифи, онлайн-телебачення та інші бонуси. 

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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