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На Донеччині окупанти за добу били по 12 населених пунктах, загинули 6 людей

23/05/2022 11:48

У Донецькій області протягом минулої доби, 22 травня, російські війська обстріляли 12 населених пунктів, вбили шістьох мирних жителів, ще 11 – поранили.

Про це вранці в понеділок, 23 травня, повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти – житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Ворог вдарив по населених пунктах – Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії.

Загалом за добу 22 травня зафіксовано 18 ударів.

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