На Донеччині окупанти за добу били по 12 населених пунктах, загинули 6 людей

Про це вранці в понеділок, 23 травня, повідомила пресслужба поліції Донеччини.

У Донецькій області протягом минулої доби, 22 травня, російські війська обстріляли 12 населених пунктів, вбили шістьох мирних жителів, ще 11 – поранили.

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