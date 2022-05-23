На Донеччині окупанти за добу били по 12 населених пунктах, загинули 6 людей

У Донецькій області протягом минулої доби, 22 травня, російські війська обстріляли 12 населених пунктів, вбили шістьох мирних жителів, ще 11 – поранили.
Про це вранці в понеділок, 23 травня, повідомила пресслужба поліції Донеччини.
Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти – житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об’єкти життєзабезпечення.
Ворог вдарив по населених пунктах – Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.
Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії.
Загалом за добу 22 травня зафіксовано 18 ударів.
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