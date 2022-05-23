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Влучний постріл за 20 км: “Закарпатський легіон” показав високоточну роботу гаубиць від НАТО

23/05/2022 17:57

Артилеристи “Закарпатського легіону” з першого разу влучили з гаубиці зразка НАТО в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів ЗС РФ, розташований за 20 кілометрів від них.

Відео вдалого пострілу оприлюднила пресслужба 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

“Знищено військовий позашляховик із позначкою Z і кількох рашистів, що перебували поряд. Постріл здійснений із гаубиці, що надійшла в Україну в рамках допомоги від країн НАТО”, — зазначається в повідомленні.

На уповільненому відео з дрона видно приліт снаряда 155 калібру й момент потужного вибуху.

“Ціль знаходилася на відстані понад 20 кілометрів, тому влучний постріл наочно демонструє високоточність новітньої зброї, яка надійшла й продовжує надходити ЗСУ”, – наголосили в бригаді.

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