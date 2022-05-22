Опанас та інші лицарі: державних нагород удостоєні ще понад 400 воїнів, 94 – посмертно

22 травня сайт президента опублікував два укази глави держави про нагородження українських воїнів, датовані цим же днем.

Указом №357/2022 відзначені державними нагородами 215 військовослужбовців (з них 30 – посмертно), указом №358/2022 – 202 воїни (64 – посмертно).

Серед інших загиблих, ордена “За мужність” ІІІ ступеня удостоєний старший серджант ЗСУ Опанас Георгійович Халіков. Це син славетного майстер-сержанта “Дяді Жори” Георгія Халікова, який торік служив із батьком в одному бойовому підрозділі 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр”.

Дядя Жора поліг під час загострення в районі Гранітного на Донеччині 26 жовтня 2021 року (тоді ЗС України вперше застосували проти окупантів “байрактари”). Опанас віддав своє життя за Україну, відбиваючи вже повномасштабне вторгнення росіян…

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня САВЧИНА Юрія Павловича (посмертно) — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ЗАЇЦЯ Святослава Анатолійовича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БУЧКОВСЬКОГО Костянтина Вікторовича — головного сержанта ВОЛОЩУКА Олександра Андрійовича — лейтенанта ГОРБУНОВА Дмитра Ігоровича — капітана КАРПЮКА Артема Володимировича — старшого лейтенанта КУЛАЧКА Андрія Юрійовича — старшого лейтенанта КУРИЛЮКА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта ЛАНДАРЯ Романа Володимировича — лейтенанта МЕЩЕРЯКОВА Руслана Валентиновича — сержанта МОРОЗА Артема Олеговича — старшого лейтенанта НИЧИПОРЕНКА Олексія Сергійовича — старшого лейтенанта ПАВИЦЬКОГО Віталія Івановича — лейтенанта ПОНОМАРЕНКА Данила Вікторовича — лейтенанта П’ЯТЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта РЕВУЦЬКОГО Костянтина Олександровича — старшого лейтенанта ТАРАСЮКА Тараса Олександровича — лейтенанта УТКІНА Руслана Сергійовича — старшого лейтенанта ХОХОДУ Олексія Петровича — старшого лейтенанта ЦИРКУНА Олександра Олексійовича — лейтенанта ШЕХОВА Івана Васильовича — капітана ЩАСЛИВЦЕВА Олександра Васильовича — лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ВАЩУКА Сергія Олександровича — головного сержанта МОХУРЕНКА Григорія Григоровича — штаб-сержанта НЕДАШКІВСЬКОГО Віктора Івановича — старшого сержанта ЧУРИЛОВА Артема Анатолійовича — старшого солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АЛЬШЕВСЬКОГО Максима Сергійовича — солдата АНТОНЮКА Олександра Юрійовича (посмертно) — сержанта БАЛДАКА Роберта Володимировича — старшого сержанта БАРАЩУКА Владислава Ігоровича — старшого солдата БЕРНАЦЬКОГО Петра Валерійовича — солдата БЕРУСА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта БІДЕНКА Сергія Володимировича — сержанта БІДНЯКА Івана Олександровича (посмертно) — старшого солдата БОЛЮШКА Владислава Леонідовича — солдата БОНДАРЕНКА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата БУХАРЦЯ Богдана Анатолійовича — солдата ВАСИЛЬЄВА Антона Олександровича — молодшого сержанта ВАСІЛЬЄВА Артема Анатолійовича — солдата ВИРОВОГО Віталія Сергійовича — лейтенанта ВЛАСОВА Віталія Ігоровича (посмертно) — солдата ВЛАСЮКА Антона Івановича — старшого солдата ГЕЛЮТУ Данила Петровича — солдата ГЕРАСИМЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата ГЕРАСИМЕНКА Євгенія Вікторовича — сержанта ГЛАДУНА Антона Миколайовича — старшого солдата ГЛУШКА Павла Станіславовича (посмертно) — старшого солдата ГОЛЯЧЕНКА Івана Миколайовича — сержанта ГОНДЕРУКА Даніїла Олександровича — солдата ГРЕБЕНЮКА Олега Олеговича — солдата ГРИЦЕНКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта ДЕМЧУКА Сергія Васильовича — старшого солдата ДЗЮБИЧА Василя Миколайовича — старшого солдата ДУДНИКА Романа Олексійовича (посмертно) — солдата ЗАМКОВОГО Ярослава Руслановича — солдата ЗАХАРОВА Сергія Володимировича — старшого солдата ІЛЬНІЦЬКОГО Богдана Степановича — солдата КАМІНСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата КИРИЧКОВА Дениса Миколайовича — лейтенанта КЛИМЕНКА Андрія Миколайовича — майстер-сержанта КЛОКУНА Романа Володимировича — солдата КОВАЛЕНКА Дениса Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата КОЗЛОВЦЯ Дмитра Петровича — молодшого сержанта КОСЯКА Артема Вікторовича (посмертно) — старшого солдата КУШНІРА Назара Леонідовича — солдата КУШПІТУ Миколу Степановича — старшого солдата ЛАГУНОВСЬКОГО Назара Юрійовича — солдата ЛІНІЙЧУКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта ЛУК’ЯНОВА Юрія Олексійовича (посмертно) — солдата МАКСИМЧУКА Віктора Юрійовича — солдата МАНЖОСА Вячеслава Валентиновича — старшого солдата МАННА Артура Емільовича — старшого сержанта МАТУХНА Артема Віталійовича (посмертно) — солдата МАЧУЛЬСЬКОГО Олександра Костянтиновича — старшого солдата МЕНЧИНСЬКОГО Євгена Анатолійовича — старшого солдата МИХАЙЛІНА Дениса Анатолійовича (посмертно) — солдата МІРОШНИКА Андрія Романовича (посмертно) — старшого солдата НАГОРНОГО Вячеслава Вячеславовича — солдата НАДТОЧОГО Олександра Анатолійовича — солдата ОЛЕКСАНДРОВИЧА Олександра Павловича — головного сержанта ОЛІЙНИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата ОНАСЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого сержанта ОСТАПЕНКА Андрія Володимировича — старшого сержанта ПАЛІЯ Ігоря Юрійовича — старшого солдата ПИЩАЛКУ Сергія Романовича (посмертно) — лейтенанта ПОЄМЧУКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта ПРИСЯЖНОГО Віталія Івановича — молодшого сержанта ПУХАЛЬСЬКОГО Романа Олександровича — сержанта ПУЧІНА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата РАЧКІВСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата РЕМЕНЧУКА Петра Івановича — солдата РОМАНОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата РОХЛІНА Андрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата РУДЗІНСЬКОГО Миколу Станіславовича — солдата РУДИКА Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата САВЧУКА Андрія Миколайовича — солдата СЄВЕРОВА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта СІМАКА Сергія Вікторовича — головного сержанта СКУРАТІВСЬКОГО Олександра Васильовича — сержанта СМАГОВА Валерія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата СМІЯНА Олександра Васильовича — солдата СОЛОНІНУ Данііла Ігоровича (посмертно) — солдата СОРОКІНА Сергія Дмитровича — старшого солдата СТАНКЕВИЧА Максима Леонідовича — солдата СТРАТОВИЧА Антона Анатолійовича — солдата ТАРАНА Олега Сергійовича — солдата ТЕСЛЕНКА Артема Володимировича (посмертно) — солдата ТЕСЛЕНКА Ростислава Феліксовича — молодшого сержанта ТКАЧЕНКА Бориса Ярославовича — молодшого сержанта ТКАЧУКА Богдана Анатолійовича — солдата ТКАЧУКА Віктора Івановича — солдата УЛЬЯНЧЕНКА Миколу Івановича (посмертно) — молодшого сержанта ФАЛІЯ Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата ХАЛІКОВА Опанаса Георгійовича (посмертно) — головного сержанта ЧЕРЕВАЧА Дмитра Васильовича — старшого солдата ЧИГРИНЦЯ Віталія Миколайовича — старшого солдата ЧОРБУ Олексія Олеговича — солдата ЧОРНЯКА Євгенія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата ЧУДІНОВА Олександра Сергійовича — солдата ШАПОВАЛОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ЮРЧУКА Михайла Сергійовича — старшого сержанта ЯНКОВОГО Руслана Миколайовича (посмертно) — солдата Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня БРАГІНУ Інну Олексіївну — полковника медичної служби Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АЛЕКСЕЙЧУКА Вадима Олеговича — солдата АЛЄКСЄЄВА Віктора Миколайовича — старшого солдата АЛЬОХІНА Дмитра Володимировича — лейтенанта медичної служби АНДРЕЇШИНУ Марію Петрівну — старшого солдата БЕВЗА Віталія Ігоровича — солдата БІЛИКОВСЬКОГО Володимира Мирославовича — старшого солдата БІЛОВУСА Андрія Олексійовича — солдата БІЛОГАНА Михайла Ярославовича — старшого сержанта БОНДАРЧУКА Євгена Васильовича — солдата БУЗДИЖАНА Вадима Олександровича — старшого лейтенанта БУЛЬБУ Костянтина Олександровича — солдата ВЛАСЮКА Федора Дмитровича — старшого лейтенанта ГРИЦЕНКА Олександра Олександровича — солдата ДЕМЧЕНКА Юрія Володимировича — старшого солдата ДЕРИПАПУ Сергія Сергійовича — старшого солдата ЖУЧЕНКА Євгена Олександровича — солдата ІВАЩЕНКА Дениса Олексійовича — лейтенанта КЛОЧЕНКА Василя Васильовича — старшого солдата КНИШ Марію Миколаївну — головного сержанта КОВАЛЬЧУКА Віталія Юрійовича — солдата КОЛОДИНСЬКОГО Владислава Сергійовича — капітана КОНОНЕНКА Ігоря Михайловича — солдата КОРОЛЯ Леоніда Леонідовича — старшого солдата КОРПЕСЯ Олега Степановича — солдата КОХНА Сергія Анатолійовича — солдата ЛЕБЕДЯ Артура Миколайовича — лейтенанта ЛУБЕНСЬКОГО Василя Миколайовича — старшого солдата МАРКЕВИЧА Владислава Олександровича — капітана МЕЛЬНИКА Максима Васильовича — солдата НАБОКОВА Ігоря Дмитровича — солдата НАЗАРЦЯ Германа Віталійовича — старшого солдата ОХРИМЧУКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта ПЕТРЕНКА Віталія Віталійовича — старшого солдата ПОЛЯНСЬКОГО Юрія Вадимовича — солдата ПРУДНІКА Дениса Петровича — солдата РИБЕЦЬКОГО Максима Олеговича — старшого солдата СИНИШИНА Віталія Валентиновича — молодшого сержанта СИЩУКА Сергія Юрійовича — солдата СОБЧУКА Віталія Валентиновича — молодшого сержанта СОРОКУ Бориса Миколайовича — старшого солдата СТОРОЖЕВА Костянтина Вікторовича — молодшого сержанта СУХЕНКА Олександра Сергійовича — солдата УМАНЦЯ Руслана Володимировича — старшого лейтенанта ФЕДЧИКА Сергія Юрійовича — солдата ШЕРЕМЕТА Олександра Олександровича — головного сержанта ШИЩЕНКА Василя Петровича — солдата ЮРЧАКА Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта ЯКОВЧУКА Святослава Анатолійовича — молодшого сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АНТОНЧУКА Юрія Володимировича — солдата БЛАЩУКА Ігоря Петровича — прапорщика ГАЙДАРЖІ Максима Володимировича — матроса ГАНИЧА Сергія Івановича — молодшого сержанта ГЕРЕНТА Сергія Михайловича — солдата ГОНДУ Івана Івановича — старшого солдата ДЕЙНЕКУ Євгена Ілліча — старшого солдата ЄГОРОВА Віктора Олексійовича — солдата ЗАДОРОЖНОГО Олега Миколайовича — старшину ЗАПОТІЧНОГО Руслана Михайловича — молодшого сержанта КЕДЕБЦЯ Іштвана Іштвановича — старшого солдата КОВАЛЯ Олександра Анатолійовича — солдата КОЗИРЯДА Олександра Сергійовича — старшого солдата КРАЙНЯНСЬКОГО Василя Михайловича — солдата КУЧІРКУ Михайла Михайловича — молодшого сержанта ЛОЛУ Михайла Степановича — солдата МАДЯРА Роберта Федоровича — солдата МАХАНСЬКОГО Івана Івановича — солдата МЕЛЕНЧУКА Максима Івановича — солдата ОСТАПЮКА Андрія Валентиновича — сержанта ПАВЛОВСЬКОГО Івана Михайловича — солдата ПЕТРИЩА Руслана Богдановича — солдата РИГАНА Михайла Васильовича — молодшого сержанта РІПИЧА Василя Васильовича — старшого солдата САЛКА Андрія Золтановича — солдата СУРМАЯ Миколу Івановича — солдата ТРЕТЬЯКА Олександра Сергійовича — старшого солдата ФЕДОРОВИЧА Сергія Костянтиновича — солдата ЦИСТАНА Михайла Михайловича — лейтенанта ЧХЕТІАНІ Вадіма — старшого солдата ЯЛЬЧА Миколу Юрійовича — солдата Нагородити медаллю “За врятоване життя” АНДРЕЇШИНА Олега Вікторовича — сержанта БАЗАЛИЦЬКОГО Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта медичної служби ЗАДУБИННУ Світлану Василівну — молодшого сержанта КУЗЬМЕНКО Марину Дмитрівну — молодшого сержанта ЛІСОХМАРОВУ Ірину Олександрівну — сержанта НОВАКІВСЬКУ Інну Мар’янівну — сержанта НОМЕРОВСЬКУ Вікторію Василівну — молодшого сержанта ОЛЕЩЕНКО Марію Юріївну — солдата ОСТРОВСЬКОГО Дениса Вадимовича — капітана медичної служби ПРОХАНА Олександра Анатолійовича — лейтенанта медичної служби ТІЩЕНКА Андрія Сергійовича — солдата ТРАЧУКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта медичної служби ШПАКЕВИЧ Альону Вікторівну — молодшого сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 22 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №358/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня ОНУШКА Сергія Олексійовича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ВЕРБУ Андрія Вячеславовича — генерал-майора медичної служби МАЛИНКА Ігоря Олександровича — підполковника МИКОЛАЙЧУКА Олега Івановича — полковника РОМАНЧЕНКА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АГАЄВА Аліхана Руслановича — лейтенанта АЛЕКСЄЄНКА Владислава Сергійовича — лейтенанта АНДРЕЄВА Андрія Павловича — майора БАННІКОВА Сергія Володимировича — полковника БИЗГАНА Ігоря Михайловича — підполковника БІЛАША Ігоря Семеновича — підполковника ГАРІДЖУКА Михайла Володимировича — старшого лейтенанта ГОСПОДИНЬКА Тараса Григоровича — капітана ГРЕЛЮ Павла Михайловича — капітана ГРИНЕВИЧА Сергія Володимировича — лейтенанта ГУМЕНЮКА Миколу Олександровича — капітана ДРАЧУКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта ЗІНЧЕНКА Максима Анатолійовича — підполковника КАЛІНІНА Дмитра Андрійовича (посмертно) — лейтенанта КАШУКА Олега Васильовича — полковника КІБАЛЬНІКА Андрія Валерійовича — капітана КОЗЛОВА Олександра Анатолійовича — полковника КОСТЕНКА Сергія Олексійовича — майора КУПЧУКА Андрія Миколайовича — полковника ЛЕХА Євгенія Вікторовича — капітана МАКАРЕВИЧА Володимира Васильовича — полковника МАНУЙЛОВА Олега Васильовича — майора МОЩОНСЬКОГО Владислава Олександровича — старшого лейтенанта МУРЕНКА Сергія Павловича — полковника МУСТАФІНА Костянтина Руслановича — старшого лейтенанта НАСІКОВСЬКОГО Віктора Анатолійовича — майора ПАДАЛКА В’ячеслава Миколайовича — полковника ПАНЧУКА Сергія Олександровича — молодшого лейтенанта ПАХОМОВА Сергія Володимировича — полковника ПЕРЕКЛІЙСЬКОГО Вадима Миколайовича — молодшого лейтенанта ПРИЙМАКА Назарія Васильовича — старшого лейтенанта ПУГАЧА Артема Миколайовича — старшого лейтенанта СТУПНИЦЬКОГО Анатолія Миколайовича — старшого лейтенанта ТРУНОВА Дмитра Володимировича — лейтенанта ЧУХЛАТОГО Анатолія Володимировича — молодшого лейтенанта ШЕЛЕСЬКА Романа Васильовича (посмертно) — майора ШУЛЬГУ Олександра Борисовича — капітана Нагородити орденом “За мужність” І ступеня БИЦЯ Дмитра Святославовича (посмертно) — солдата ПЕКАРЯ Василя Миколайовича (посмертно) — старшого солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БУРКОВСЬКОГО Віталія Олексійовича — молодшого сержанта ГУСАРОВА Олексія Анатолійовича (посмертно) — солдата ДИЧУКА Назара Ігоровича (посмертно) — старшого солдата ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата ЛАБУ Євгенія Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта ЛЕЙБУ Олександра Сергійовича — сержанта ОВЧАРЕНКА Станіслава Сергійовича — старшого солдата ПЕТРИКА Василя Миколайовича — старшого сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АСТЕНЕНКА Дмитра Віталійовича — солдата БАЛАБКІНА Олексія Сергійовича (посмертно) — солдата БАРАННІКА Максима Олеговича (посмертно) — старшого солдата БАСИСТЮКА Віктора Олеговича — солдата БЕРЕЗАНА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата БЕРЕЗНЕВИЧА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта БЕСКОРСОВА Михайла Вікторовича — молодшого лейтенанта БОЖЕНКА Романа Ігоровича (посмертно) — старшого солдата БОЙКОВА Вадима Євгенійовича (посмертно) — солдата БОЙПРАВА Максима Станіславовича — старшого солдата БОНДАРЕНКА Юрія Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта БУДЮКА В’ячеслава Олександровича (посмертно) — солдата ВІХТЯ Анатолія Миколайовича (посмертно) — солдата ВО Вадима Тханговича — солдата ВОЛИКА Леоніда Івановича (посмертно) — старшого сержанта ВОЛОШИНА Володимира Івановича — солдата ГАРКУШУ Сергія Васильовича — старшого солдата ГОДЗЯ Дениса Миколайовича (посмертно) — сержанта ГОРДІЙЧУКА Ігоря Олеговича — сержанта ГОРЯНЦЯ Владислава Олексійовича (посмертно) — старшого солдата ГРАФА Романа Сергійовича — сержанта ГУДЗЬОМУ Геннадія Миколайовича (посмертно) — солдата ГУСЄВА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата ДАНИЛЮКА Віталія Сергійовича — сержанта ДВОРСЬКОГО Олександра Богдановича — старшого сержанта ДЕМИДЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта ДЖЕКСОНА Сергія Вікторовича — солдата ДОЛЖЕНКА Віталія Володимировича — старшого сержанта ДОНЧУ Віталія Миколайовича — сержанта ДРЕМАСОВА Гліба Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ЗАВІНУ Ігоря Борисовича (посмертно) — молодшого сержанта ЗАКУРДАЄВА Володимира Вікторовича — солдата ЗИНОРУКА Миколу Васильовича — солдата ІЗДЕБСЬКИХ Назара Володимировича (посмертно) — старшого солдата КАНАЙКІНА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта КАЧАНОВСЬКОГО Сергія Леонідовича — солдата КОВАЛЕНКА Артема Олександровича — молодшого сержанта КОСИНСЬКОГО Максима Олексійовича (посмертно) — солдата КОТЕНКА Юрія Вікторовича — старшого сержанта КОТУБЕЯ Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата КРАВЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — сержанта КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра Петровича — солдата КРУКОВСЬКОГО Дмитра Олеговича — старшого солдата КУБІНСЬКОГО Віталія Віталійовича — молодшого сержанта КУЗЬМІНЧУКА Юрія Геннадійовича — старшого солдата КУЛІКОВА Віктора Васильовича — молодшого сержанта КУЛІНІЧА Юрія Михайловича — головного сержанта ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата ЛУКАШИКА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшину ЛУЧАНОВА Богдана Олександровича — солдата ЛЯХА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата МАЛЬЦЕВА Владислава Леонідовича (посмертно) — солдата МАРЧЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата МАРЧУКА Олега Миколайовича — сержанта МАТОЛУ Віктора Олександровича (посмертно) — солдата МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта МІНЧЕГУ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата МОРОЗА Сергія Миколайовича — старшого солдата НЕБОЖЕНКА Вадима Юрійовича — старшого солдата ОГОРОДНИКА Віталія Ігоровича — капітана ПАВЛОВА Анатолія Олександровича — старшого солдата ПЕРЦАКІ Віталія Ауреловича (посмертно) — сержанта ПЕТРИЧЕНКА Анатолія Олександровича (посмертно) — солдата ПИЛИПЕНКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата ПИЛИПЕНКА Едуарда Геннадійовича — солдата ПІСКУНА Сергія Григоровича (посмертно) — старшого сержанта ПІСТРЮГУ Віктора Васильовича — старшого солдата ПЛАТОНА Олександра Валерійовича — старшого лейтенанта ПОГОРІЛОГО Владислава Ігоровича (посмертно) — солдата ПОЛОВИНКУ Володимира Миколайовича — солдата ПОПОНІНА Михайла Юрійовича (посмертно) — майстер-сержанта РЕПКУ Сергія Борисовича (посмертно) — старшого солдата РОМАНЧУКА Олега Володимировича — старшого солдата САХНА Олександра Станіславовича — старшого солдата СЕМЕНОВА Павла Івановича (посмертно) — солдата СЕМЕНЧЕНКА Андрія Андрійовича — солдата СЕРДЮКА Владислава Руслановича (посмертно) — лейтенанта СИЛЬЧЕНКА Івана Володимировича — солдата СИНИЦІНА Сергія Анатолійовича — солдата СКЛЯРА Миколу Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата СКОТАРЕНКА Євгенія Вікторовича (посмертно) — солдата СКРИПНИКА Віталія Валерійовича (посмертно) — сержанта СОКОЛИКА Сергія Юрійовича — старшого солдата СТЕПАНОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата СТРАШКА Сергія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата СУВОРОВА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого солдата СУПРУНОВА Євгена Анатолійовича (посмертно) — солдата ТАНЧЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — головного сержанта ТЕТЯНИШКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — сержанта ТИМЧИЯ Богдана Вячеславовича (посмертно) — солдата ТІЩЕНКА Сергія Олексійовича — солдата ТКАЧУКА Андрія Васильовича — старшого солдата ТУРА Олега Васильовича — старшого солдата УМАНЦЯ Максима Олександровича — старшого солдата УСА Бориса Олексійовича (посмертно) — солдата УСАТОГО Єгора Вікторовича (посмертно) — солдата ХАРЧЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — солдата ХИЖНЯКА Олександра Сергійовича — солдата ЦУРКАНА Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата ЧУБА Віталія Григоровича (посмертно) — головного сержанта ШАЛАМОВА Валерія Олександровича — солдата ШАПОВАЛА Івана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата ШЕРСТЮКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата ШКАВРА Романа Олександровича — старшого солдата ШКАРБАНА Віталія Андрійовича — сержанта ШКОДУ Тетяну Іванівну — старшого сержанта ШПИНЯ Владислава Валерійовича (посмертно) — сержанта ЯЗИНІНА Олексія Васильовича (посмертно) — матроса ЯЦИНУ Євгенія Валерійовича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького МОСКАЛЕНКА Артема Георгійовича — майора ОЛІЙНИКА Антона Руслановича — старшого лейтенанта СЕМЕНЮТУ Олександра Івановича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БЕРНАДУ Євгенія Віталійовича — солдата БИЧКА Дмитра Костянтиновича — солдата БІЛОХУ Владислава Вікторовича — старшого солдата ВАСИЛЬЄВА Андрія Миколайовича — майора ГАВРИЛЬЧЕНКА Валерія Миколайовича — старшого лейтенанта ГАВРОША Андрія Юрійовича — молодшого сержанта ГАМАНЕНКА Володимира Олександровича — полковника ГРАБЧУКА Станіслава Павловича — сержанта ДЖЕМЕСЮКА Олександра Павловича — старшого солдата ЗАСТАВУ Дениса Миколайовича — старшого солдата КАЛІНІНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта КАРПЕНКА Романа Леонідовича — солдата КОМІСАРЕНКА Сергія Юрійовича — старшого солдата КРАВЧЕНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта КРИКУНА Анатолія Віталійовича — старшого солдата ЛАВРИНЕНКА Андрія Руслановича — сержанта МАКАРЕНКА Олексія Олександровича — майора НІКІФОРОВА Максима Володимировича — старшого сержанта НОСОВА Олексія Сергійовича — старшого лейтенанта ПЕРЕВЕРТАЙЛА Олександра Олександровича — солдата ПЕТРЕНКА Валерія Петровича — солдата ПЕТРЕНКА Сергія Володимировича — солдата ПІЛЯВСЬКОГО Євгенія Миколайовича — молодшого сержанта ПОВПУ Максима Борисовича — сержанта РІЗАХАНОВА Артема Анваровича — старшого солдата САЛТАНА Владислава Олеговича — солдата СКИДАНА Володимира Володимировича — молодшого сержанта СКОРОМНОГО Олександра Михайловича — майора СТЕЛЬМАЧЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата СТЕПАНЕНКО Альону Вадимівну — старшого солдата ТОКАРЄВА Олександра Олександровича — старшого солдата УДОВІЧЕНКА Вадима Миколайовича — молодшого сержанта ФЕДОРЕНКА Ігоря Олександровича — старшого солдата ЦВІРКУНА Олексія Валерійовича — молодшого сержанта ШАБЕЛЬНОГО Владислава Олександровича — старшого солдата ШАПОВАЛОВА Анатолія Олександровича — солдата ЯРІШ Надію Григорівну — старшого сержанта Нагородити медаллю “За врятоване життя” СІБІЛЄВА Сергія Леонідовича — молодшого сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 22 травня 2022 року

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що зараз за один день на Донецькому й Луганському напрямку гинуть 50-100 українських воїнів.