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Опанас та інші лицарі: державних нагород удостоєні ще понад 400 воїнів, 94 – посмертно

22/05/2022 23:59

22 травня сайт президента опублікував два укази глави держави про нагородження українських воїнів, датовані цим же днем.

Указом №357/2022 відзначені державними нагородами 215 військовослужбовців (з них 30 – посмертно), указом №358/2022 – 202 воїни (64 – посмертно).

Серед інших загиблих, ордена “За мужність” ІІІ ступеня удостоєний старший серджант ЗСУ Опанас Георгійович Халіков. Це син славетного майстер-сержанта “Дяді Жори” Георгія Халікова, який торік служив із батьком в одному бойовому підрозділі 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр”.
Дядя Жора поліг під час загострення в районі Гранітного на Донеччині 26 жовтня 2021 року (тоді ЗС України вперше застосували проти окупантів “байрактари”). Опанас віддав своє життя за Україну, відбиваючи вже повномасштабне вторгнення росіян…

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

САВЧИНА Юрія Павловича (посмертно) — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЗАЇЦЯ Святослава Анатолійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БУЧКОВСЬКОГО Костянтина Вікторовича — головного сержанта

ВОЛОЩУКА Олександра Андрійовича — лейтенанта

ГОРБУНОВА Дмитра Ігоровича — капітана

КАРПЮКА Артема Володимировича — старшого лейтенанта

КУЛАЧКА Андрія Юрійовича — старшого лейтенанта

КУРИЛЮКА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта

ЛАНДАРЯ Романа Володимировича — лейтенанта

МЕЩЕРЯКОВА Руслана Валентиновича — сержанта

МОРОЗА Артема Олеговича — старшого лейтенанта

НИЧИПОРЕНКА Олексія Сергійовича — старшого лейтенанта

ПАВИЦЬКОГО Віталія Івановича — лейтенанта

ПОНОМАРЕНКА Данила Вікторовича — лейтенанта

П’ЯТЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта

РЕВУЦЬКОГО Костянтина Олександровича — старшого лейтенанта

ТАРАСЮКА Тараса Олександровича — лейтенанта

УТКІНА Руслана Сергійовича — старшого лейтенанта

ХОХОДУ Олексія Петровича — старшого лейтенанта

ЦИРКУНА Олександра Олексійовича — лейтенанта

ШЕХОВА Івана Васильовича — капітана

ЩАСЛИВЦЕВА Олександра Васильовича — лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ВАЩУКА Сергія Олександровича — головного сержанта

МОХУРЕНКА Григорія Григоровича — штаб-сержанта

НЕДАШКІВСЬКОГО Віктора Івановича — старшого сержанта

ЧУРИЛОВА Артема Анатолійовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЬШЕВСЬКОГО Максима Сергійовича — солдата

АНТОНЮКА Олександра Юрійовича (посмертно) — сержанта

БАЛДАКА Роберта Володимировича — старшого сержанта

БАРАЩУКА Владислава Ігоровича — старшого солдата

БЕРНАЦЬКОГО Петра Валерійовича — солдата

БЕРУСА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта

БІДЕНКА Сергія Володимировича — сержанта

БІДНЯКА Івана Олександровича (посмертно) — старшого солдата

БОЛЮШКА Владислава Леонідовича — солдата

БОНДАРЕНКА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата

БУХАРЦЯ Богдана Анатолійовича — солдата

ВАСИЛЬЄВА Антона Олександровича — молодшого сержанта

ВАСІЛЬЄВА Артема Анатолійовича — солдата

ВИРОВОГО Віталія Сергійовича — лейтенанта

ВЛАСОВА Віталія Ігоровича (посмертно) — солдата

ВЛАСЮКА Антона Івановича — старшого солдата

ГЕЛЮТУ Данила Петровича — солдата

ГЕРАСИМЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата

ГЕРАСИМЕНКА Євгенія Вікторовича — сержанта

ГЛАДУНА Антона Миколайовича — старшого солдата

ГЛУШКА Павла Станіславовича (посмертно) — старшого солдата

ГОЛЯЧЕНКА Івана Миколайовича — сержанта

ГОНДЕРУКА Даніїла Олександровича — солдата

ГРЕБЕНЮКА Олега Олеговича — солдата

ГРИЦЕНКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта

ДЕМЧУКА Сергія Васильовича — старшого солдата

ДЗЮБИЧА Василя Миколайовича — старшого солдата

ДУДНИКА Романа Олексійовича (посмертно) — солдата

ЗАМКОВОГО Ярослава Руслановича — солдата

ЗАХАРОВА Сергія Володимировича — старшого солдата

ІЛЬНІЦЬКОГО Богдана Степановича — солдата

КАМІНСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата

КИРИЧКОВА Дениса Миколайовича — лейтенанта

КЛИМЕНКА Андрія Миколайовича — майстер-сержанта

КЛОКУНА Романа Володимировича — солдата

КОВАЛЕНКА Дениса Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата

КОЗЛОВЦЯ Дмитра Петровича — молодшого сержанта

КОСЯКА Артема Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

КУШНІРА Назара Леонідовича — солдата

КУШПІТУ Миколу Степановича — старшого солдата

ЛАГУНОВСЬКОГО Назара Юрійовича — солдата

ЛІНІЙЧУКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта

ЛУК’ЯНОВА Юрія Олексійовича (посмертно) — солдата

МАКСИМЧУКА Віктора Юрійовича — солдата

МАНЖОСА Вячеслава Валентиновича — старшого солдата

МАННА Артура Емільовича — старшого сержанта

МАТУХНА Артема Віталійовича (посмертно) — солдата

МАЧУЛЬСЬКОГО Олександра Костянтиновича — старшого солдата

МЕНЧИНСЬКОГО Євгена Анатолійовича — старшого солдата

МИХАЙЛІНА Дениса Анатолійовича (посмертно) — солдата

МІРОШНИКА Андрія Романовича (посмертно) — старшого солдата

НАГОРНОГО Вячеслава Вячеславовича — солдата

НАДТОЧОГО Олександра Анатолійовича — солдата

ОЛЕКСАНДРОВИЧА Олександра Павловича — головного сержанта

ОЛІЙНИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата

ОНАСЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

ОСТАПЕНКА Андрія Володимировича — старшого сержанта

ПАЛІЯ Ігоря Юрійовича — старшого солдата

ПИЩАЛКУ Сергія Романовича (посмертно) — лейтенанта

ПОЄМЧУКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

ПРИСЯЖНОГО Віталія Івановича — молодшого сержанта

ПУХАЛЬСЬКОГО Романа Олександровича — сержанта

ПУЧІНА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

РАЧКІВСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата

РЕМЕНЧУКА Петра Івановича — солдата

РОМАНОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

РОХЛІНА Андрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

РУДЗІНСЬКОГО Миколу Станіславовича — солдата

РУДИКА Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата

САВЧУКА Андрія Миколайовича — солдата

СЄВЕРОВА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СІМАКА Сергія Вікторовича — головного сержанта

СКУРАТІВСЬКОГО Олександра Васильовича — сержанта

СМАГОВА Валерія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

СМІЯНА Олександра Васильовича — солдата

СОЛОНІНУ Данііла Ігоровича (посмертно) — солдата

СОРОКІНА Сергія Дмитровича — старшого солдата

СТАНКЕВИЧА Максима Леонідовича — солдата

СТРАТОВИЧА Антона Анатолійовича — солдата

ТАРАНА Олега Сергійовича — солдата

ТЕСЛЕНКА Артема Володимировича (посмертно) — солдата

ТЕСЛЕНКА Ростислава Феліксовича — молодшого сержанта

ТКАЧЕНКА Бориса Ярославовича — молодшого сержанта

ТКАЧУКА Богдана Анатолійовича — солдата

ТКАЧУКА Віктора Івановича — солдата

УЛЬЯНЧЕНКА Миколу Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ФАЛІЯ Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата

ХАЛІКОВА Опанаса Георгійовича (посмертно) — головного сержанта

ЧЕРЕВАЧА Дмитра Васильовича — старшого солдата

ЧИГРИНЦЯ Віталія Миколайовича — старшого солдата

ЧОРБУ Олексія Олеговича — солдата

ЧОРНЯКА Євгенія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ЧУДІНОВА Олександра Сергійовича — солдата

ШАПОВАЛОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЮРЧУКА Михайла Сергійовича — старшого сержанта

ЯНКОВОГО Руслана Миколайовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

БРАГІНУ Інну Олексіївну — полковника медичної служби

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЛЕКСЕЙЧУКА Вадима Олеговича — солдата

АЛЄКСЄЄВА Віктора Миколайовича — старшого солдата

АЛЬОХІНА Дмитра Володимировича — лейтенанта медичної служби

АНДРЕЇШИНУ Марію Петрівну — старшого солдата

БЕВЗА Віталія Ігоровича — солдата

БІЛИКОВСЬКОГО Володимира Мирославовича — старшого солдата

БІЛОВУСА Андрія Олексійовича — солдата

БІЛОГАНА Михайла Ярославовича — старшого сержанта

БОНДАРЧУКА Євгена Васильовича — солдата

БУЗДИЖАНА Вадима Олександровича — старшого лейтенанта

БУЛЬБУ Костянтина Олександровича — солдата

ВЛАСЮКА Федора Дмитровича — старшого лейтенанта

ГРИЦЕНКА Олександра Олександровича — солдата

ДЕМЧЕНКА Юрія Володимировича — старшого солдата

ДЕРИПАПУ Сергія Сергійовича — старшого солдата

ЖУЧЕНКА Євгена Олександровича — солдата

ІВАЩЕНКА Дениса Олексійовича — лейтенанта

КЛОЧЕНКА Василя Васильовича — старшого солдата

КНИШ Марію Миколаївну — головного сержанта

КОВАЛЬЧУКА Віталія Юрійовича — солдата

КОЛОДИНСЬКОГО Владислава Сергійовича — капітана

КОНОНЕНКА Ігоря Михайловича — солдата

КОРОЛЯ Леоніда Леонідовича — старшого солдата

КОРПЕСЯ Олега Степановича — солдата

КОХНА Сергія Анатолійовича — солдата

ЛЕБЕДЯ Артура Миколайовича — лейтенанта

ЛУБЕНСЬКОГО Василя Миколайовича — старшого солдата

МАРКЕВИЧА Владислава Олександровича — капітана

МЕЛЬНИКА Максима Васильовича — солдата

НАБОКОВА Ігоря Дмитровича — солдата

НАЗАРЦЯ Германа Віталійовича — старшого солдата

ОХРИМЧУКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта

ПЕТРЕНКА Віталія Віталійовича — старшого солдата

ПОЛЯНСЬКОГО Юрія Вадимовича — солдата

ПРУДНІКА Дениса Петровича — солдата

РИБЕЦЬКОГО Максима Олеговича — старшого солдата

СИНИШИНА Віталія Валентиновича — молодшого сержанта

СИЩУКА Сергія Юрійовича — солдата

СОБЧУКА Віталія Валентиновича — молодшого сержанта

СОРОКУ Бориса Миколайовича — старшого солдата

СТОРОЖЕВА Костянтина Вікторовича — молодшого сержанта

СУХЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

УМАНЦЯ Руслана Володимировича — старшого лейтенанта

ФЕДЧИКА Сергія Юрійовича — солдата

ШЕРЕМЕТА Олександра Олександровича — головного сержанта

ШИЩЕНКА Василя Петровича — солдата

ЮРЧАКА Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта

ЯКОВЧУКА Святослава Анатолійовича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АНТОНЧУКА Юрія Володимировича — солдата

БЛАЩУКА Ігоря Петровича — прапорщика

ГАЙДАРЖІ Максима Володимировича — матроса

ГАНИЧА Сергія Івановича — молодшого сержанта

ГЕРЕНТА Сергія Михайловича — солдата

ГОНДУ Івана Івановича — старшого солдата

ДЕЙНЕКУ Євгена Ілліча — старшого солдата

ЄГОРОВА Віктора Олексійовича — солдата

ЗАДОРОЖНОГО Олега Миколайовича — старшину

ЗАПОТІЧНОГО Руслана Михайловича — молодшого сержанта

КЕДЕБЦЯ Іштвана Іштвановича — старшого солдата

КОВАЛЯ Олександра Анатолійовича — солдата

КОЗИРЯДА Олександра Сергійовича — старшого солдата

КРАЙНЯНСЬКОГО Василя Михайловича — солдата

КУЧІРКУ Михайла Михайловича — молодшого сержанта

ЛОЛУ Михайла Степановича — солдата

МАДЯРА Роберта Федоровича — солдата

МАХАНСЬКОГО Івана Івановича — солдата

МЕЛЕНЧУКА Максима Івановича — солдата

ОСТАПЮКА Андрія Валентиновича — сержанта

ПАВЛОВСЬКОГО Івана Михайловича — солдата

ПЕТРИЩА Руслана Богдановича — солдата

РИГАНА Михайла Васильовича — молодшого сержанта

РІПИЧА Василя Васильовича — старшого солдата

САЛКА Андрія Золтановича — солдата

СУРМАЯ Миколу Івановича — солдата

ТРЕТЬЯКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ФЕДОРОВИЧА Сергія Костянтиновича — солдата

ЦИСТАНА Михайла Михайловича — лейтенанта

ЧХЕТІАНІ Вадіма — старшого солдата

ЯЛЬЧА Миколу Юрійовича — солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

АНДРЕЇШИНА Олега Вікторовича — сержанта

БАЗАЛИЦЬКОГО Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта медичної служби

ЗАДУБИННУ Світлану Василівну — молодшого сержанта

КУЗЬМЕНКО Марину Дмитрівну — молодшого сержанта

ЛІСОХМАРОВУ Ірину Олександрівну — сержанта

НОВАКІВСЬКУ Інну Мар’янівну — сержанта

НОМЕРОВСЬКУ Вікторію Василівну — молодшого сержанта

ОЛЕЩЕНКО Марію Юріївну — солдата

ОСТРОВСЬКОГО Дениса Вадимовича — капітана медичної служби

ПРОХАНА Олександра Анатолійовича — лейтенанта медичної служби

ТІЩЕНКА Андрія Сергійовича — солдата

ТРАЧУКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта медичної служби

ШПАКЕВИЧ Альону Вікторівну — молодшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №358/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ОНУШКА Сергія Олексійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ВЕРБУ Андрія Вячеславовича — генерал-майора медичної служби

МАЛИНКА Ігоря Олександровича — підполковника

МИКОЛАЙЧУКА Олега Івановича — полковника

РОМАНЧЕНКА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АГАЄВА Аліхана Руслановича — лейтенанта

АЛЕКСЄЄНКА Владислава Сергійовича — лейтенанта

АНДРЕЄВА Андрія Павловича — майора

БАННІКОВА Сергія Володимировича — полковника

БИЗГАНА Ігоря Михайловича — підполковника

БІЛАША Ігоря Семеновича — підполковника

ГАРІДЖУКА Михайла Володимировича — старшого лейтенанта

ГОСПОДИНЬКА Тараса Григоровича — капітана

ГРЕЛЮ Павла Михайловича — капітана

ГРИНЕВИЧА Сергія Володимировича — лейтенанта

ГУМЕНЮКА Миколу Олександровича — капітана

ДРАЧУКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта

ЗІНЧЕНКА Максима Анатолійовича — підполковника

КАЛІНІНА Дмитра Андрійовича (посмертно) — лейтенанта

КАШУКА Олега Васильовича — полковника

КІБАЛЬНІКА Андрія Валерійовича — капітана

КОЗЛОВА Олександра Анатолійовича — полковника

КОСТЕНКА Сергія Олексійовича — майора

КУПЧУКА Андрія Миколайовича — полковника

ЛЕХА Євгенія Вікторовича — капітана

МАКАРЕВИЧА Володимира Васильовича — полковника

МАНУЙЛОВА Олега Васильовича — майора

МОЩОНСЬКОГО Владислава Олександровича — старшого лейтенанта

МУРЕНКА Сергія Павловича — полковника

МУСТАФІНА Костянтина Руслановича — старшого лейтенанта

НАСІКОВСЬКОГО Віктора Анатолійовича — майора

ПАДАЛКА В’ячеслава Миколайовича — полковника

ПАНЧУКА Сергія Олександровича — молодшого лейтенанта

ПАХОМОВА Сергія Володимировича — полковника

ПЕРЕКЛІЙСЬКОГО Вадима Миколайовича — молодшого лейтенанта

ПРИЙМАКА Назарія Васильовича — старшого лейтенанта

ПУГАЧА Артема Миколайовича — старшого лейтенанта

СТУПНИЦЬКОГО Анатолія Миколайовича — старшого лейтенанта

ТРУНОВА Дмитра Володимировича — лейтенанта

ЧУХЛАТОГО Анатолія Володимировича — молодшого лейтенанта

ШЕЛЕСЬКА Романа Васильовича (посмертно) — майора

ШУЛЬГУ Олександра Борисовича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

БИЦЯ Дмитра Святославовича (посмертно) — солдата

ПЕКАРЯ Василя Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БУРКОВСЬКОГО Віталія Олексійовича — молодшого сержанта

ГУСАРОВА Олексія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ДИЧУКА Назара Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата

ЛАБУ Євгенія Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛЕЙБУ Олександра Сергійовича — сержанта

ОВЧАРЕНКА Станіслава Сергійовича — старшого солдата

ПЕТРИКА Василя Миколайовича — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АСТЕНЕНКА Дмитра Віталійовича — солдата

БАЛАБКІНА Олексія Сергійовича (посмертно) — солдата

БАРАННІКА Максима Олеговича (посмертно) — старшого солдата

БАСИСТЮКА Віктора Олеговича — солдата

БЕРЕЗАНА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

БЕРЕЗНЕВИЧА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

БЕСКОРСОВА Михайла Вікторовича — молодшого лейтенанта

БОЖЕНКА Романа Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

БОЙКОВА Вадима Євгенійовича (посмертно) — солдата

БОЙПРАВА Максима Станіславовича — старшого солдата

БОНДАРЕНКА Юрія Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БУДЮКА В’ячеслава Олександровича (посмертно) — солдата

ВІХТЯ Анатолія Миколайовича (посмертно) — солдата

ВО Вадима Тханговича — солдата

ВОЛИКА Леоніда Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ВОЛОШИНА Володимира Івановича — солдата

ГАРКУШУ Сергія Васильовича — старшого солдата

ГОДЗЯ Дениса Миколайовича (посмертно) — сержанта

ГОРДІЙЧУКА Ігоря Олеговича — сержанта

ГОРЯНЦЯ Владислава Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ГРАФА Романа Сергійовича — сержанта

ГУДЗЬОМУ Геннадія Миколайовича (посмертно) — солдата

ГУСЄВА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ДАНИЛЮКА Віталія Сергійовича — сержанта

ДВОРСЬКОГО Олександра Богдановича — старшого сержанта

ДЕМИДЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДЖЕКСОНА Сергія Вікторовича — солдата

ДОЛЖЕНКА Віталія Володимировича — старшого сержанта

ДОНЧУ Віталія Миколайовича — сержанта

ДРЕМАСОВА Гліба Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЗАВІНУ Ігоря Борисовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗАКУРДАЄВА Володимира Вікторовича — солдата

ЗИНОРУКА Миколу Васильовича — солдата

ІЗДЕБСЬКИХ Назара Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КАНАЙКІНА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

КАЧАНОВСЬКОГО Сергія Леонідовича — солдата

КОВАЛЕНКА Артема Олександровича — молодшого сержанта

КОСИНСЬКОГО Максима Олексійовича (посмертно) — солдата

КОТЕНКА Юрія Вікторовича — старшого сержанта

КОТУБЕЯ Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата

КРАВЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — сержанта

КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра Петровича — солдата

КРУКОВСЬКОГО Дмитра Олеговича — старшого солдата

КУБІНСЬКОГО Віталія Віталійовича — молодшого сержанта

КУЗЬМІНЧУКА Юрія Геннадійовича — старшого солдата

КУЛІКОВА Віктора Васильовича — молодшого сержанта

КУЛІНІЧА Юрія Михайловича — головного сержанта

ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛУКАШИКА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшину

ЛУЧАНОВА Богдана Олександровича — солдата

ЛЯХА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

МАЛЬЦЕВА Владислава Леонідовича (посмертно) — солдата

МАРЧЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата

МАРЧУКА Олега Миколайовича — сержанта

МАТОЛУ Віктора Олександровича (посмертно) — солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

МІНЧЕГУ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

МОРОЗА Сергія Миколайовича — старшого солдата

НЕБОЖЕНКА Вадима Юрійовича — старшого солдата

ОГОРОДНИКА Віталія Ігоровича — капітана

ПАВЛОВА Анатолія Олександровича — старшого солдата

ПЕРЦАКІ Віталія Ауреловича (посмертно) — сержанта

ПЕТРИЧЕНКА Анатолія Олександровича (посмертно) — солдата

ПИЛИПЕНКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата

ПИЛИПЕНКА Едуарда Геннадійовича — солдата

ПІСКУНА Сергія Григоровича (посмертно) — старшого сержанта

ПІСТРЮГУ Віктора Васильовича — старшого солдата

ПЛАТОНА Олександра Валерійовича — старшого лейтенанта

ПОГОРІЛОГО Владислава Ігоровича (посмертно) — солдата

ПОЛОВИНКУ Володимира Миколайовича — солдата

ПОПОНІНА Михайла Юрійовича (посмертно) — майстер-сержанта

РЕПКУ Сергія Борисовича (посмертно) — старшого солдата

РОМАНЧУКА Олега Володимировича — старшого солдата

САХНА Олександра Станіславовича — старшого солдата

СЕМЕНОВА Павла Івановича (посмертно) — солдата

СЕМЕНЧЕНКА Андрія Андрійовича — солдата

СЕРДЮКА Владислава Руслановича (посмертно) — лейтенанта

СИЛЬЧЕНКА Івана Володимировича — солдата

СИНИЦІНА Сергія Анатолійовича — солдата

СКЛЯРА Миколу Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

СКОТАРЕНКА Євгенія Вікторовича (посмертно) — солдата

СКРИПНИКА Віталія Валерійовича (посмертно) — сержанта

СОКОЛИКА Сергія Юрійовича — старшого солдата

СТЕПАНОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

СТРАШКА Сергія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

СУВОРОВА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого солдата

СУПРУНОВА Євгена Анатолійовича (посмертно) — солдата

ТАНЧЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — головного сержанта

ТЕТЯНИШКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — сержанта

ТИМЧИЯ Богдана Вячеславовича (посмертно) — солдата

ТІЩЕНКА Сергія Олексійовича — солдата

ТКАЧУКА Андрія Васильовича — старшого солдата

ТУРА Олега Васильовича — старшого солдата

УМАНЦЯ Максима Олександровича — старшого солдата

УСА Бориса Олексійовича (посмертно) — солдата

УСАТОГО Єгора Вікторовича (посмертно) — солдата

ХАРЧЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — солдата

ХИЖНЯКА Олександра Сергійовича — солдата

ЦУРКАНА Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата

ЧУБА Віталія Григоровича (посмертно) — головного сержанта

ШАЛАМОВА Валерія Олександровича — солдата

ШАПОВАЛА Івана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ШЕРСТЮКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ШКАВРА Романа Олександровича — старшого солдата

ШКАРБАНА Віталія Андрійовича — сержанта

ШКОДУ Тетяну Іванівну — старшого сержанта

ШПИНЯ Владислава Валерійовича (посмертно) — сержанта

ЯЗИНІНА Олексія Васильовича (посмертно) — матроса

ЯЦИНУ Євгенія Валерійовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

МОСКАЛЕНКА Артема Георгійовича — майора

ОЛІЙНИКА Антона Руслановича — старшого лейтенанта

СЕМЕНЮТУ Олександра Івановича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БЕРНАДУ Євгенія Віталійовича — солдата

БИЧКА Дмитра Костянтиновича — солдата

БІЛОХУ Владислава Вікторовича — старшого солдата

ВАСИЛЬЄВА Андрія Миколайовича — майора

ГАВРИЛЬЧЕНКА Валерія Миколайовича — старшого лейтенанта

ГАВРОША Андрія Юрійовича — молодшого сержанта

ГАМАНЕНКА Володимира Олександровича — полковника

ГРАБЧУКА Станіслава Павловича — сержанта

ДЖЕМЕСЮКА Олександра Павловича — старшого солдата

ЗАСТАВУ Дениса Миколайовича — старшого солдата

КАЛІНІНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КАРПЕНКА Романа Леонідовича — солдата

КОМІСАРЕНКА Сергія Юрійовича — старшого солдата

КРАВЧЕНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

КРИКУНА Анатолія Віталійовича — старшого солдата

ЛАВРИНЕНКА Андрія Руслановича — сержанта

МАКАРЕНКА Олексія Олександровича — майора

НІКІФОРОВА Максима Володимировича — старшого сержанта

НОСОВА Олексія Сергійовича — старшого лейтенанта

ПЕРЕВЕРТАЙЛА Олександра Олександровича — солдата

ПЕТРЕНКА Валерія Петровича — солдата

ПЕТРЕНКА Сергія Володимировича — солдата

ПІЛЯВСЬКОГО Євгенія Миколайовича — молодшого сержанта

ПОВПУ Максима Борисовича — сержанта

РІЗАХАНОВА Артема Анваровича — старшого солдата

САЛТАНА Владислава Олеговича — солдата

СКИДАНА Володимира Володимировича — молодшого сержанта

СКОРОМНОГО Олександра Михайловича — майора

СТЕЛЬМАЧЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата

СТЕПАНЕНКО Альону Вадимівну — старшого солдата

ТОКАРЄВА Олександра Олександровича — старшого солдата

УДОВІЧЕНКА Вадима Миколайовича — молодшого сержанта

ФЕДОРЕНКА Ігоря Олександровича — старшого солдата

ЦВІРКУНА Олексія Валерійовича — молодшого сержанта

ШАБЕЛЬНОГО Владислава Олександровича — старшого солдата

ШАПОВАЛОВА Анатолія Олександровича — солдата

ЯРІШ Надію Григорівну — старшого сержанта

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

СІБІЛЄВА Сергія Леонідовича — молодшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 травня 2022 року
Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що зараз за один день на Донецькому й Луганському напрямку гинуть 50-100 українських воїнів.
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Війна з Росією

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