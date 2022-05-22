Опанас та інші лицарі: державних нагород удостоєні ще понад 400 воїнів, 94 – посмертно

22 травня сайт президента опублікував два укази глави держави про нагородження українських воїнів, датовані цим же днем.
Указом №357/2022 відзначені державними нагородами 215 військовослужбовців (з них 30 – посмертно), указом №358/2022 – 202 воїни (64 – посмертно).
Серед інших загиблих, ордена “За мужність” ІІІ ступеня удостоєний старший серджант ЗСУ Опанас Георгійович Халіков. Це син славетного майстер-сержанта “Дяді Жори” Георгія Халікова, який торік служив із батьком в одному бойовому підрозділі 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр”.
Дядя Жора поліг під час загострення в районі Гранітного на Донеччині 26 жовтня 2021 року (тоді ЗС України вперше застосували проти окупантів “байрактари”). Опанас віддав своє життя за Україну, відбиваючи вже повномасштабне вторгнення росіян…
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
САВЧИНА Юрія Павловича (посмертно) — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЗАЇЦЯ Святослава Анатолійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БУЧКОВСЬКОГО Костянтина Вікторовича — головного сержанта
ВОЛОЩУКА Олександра Андрійовича — лейтенанта
ГОРБУНОВА Дмитра Ігоровича — капітана
КАРПЮКА Артема Володимировича — старшого лейтенанта
КУЛАЧКА Андрія Юрійовича — старшого лейтенанта
КУРИЛЮКА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта
ЛАНДАРЯ Романа Володимировича — лейтенанта
МЕЩЕРЯКОВА Руслана Валентиновича — сержанта
МОРОЗА Артема Олеговича — старшого лейтенанта
НИЧИПОРЕНКА Олексія Сергійовича — старшого лейтенанта
ПАВИЦЬКОГО Віталія Івановича — лейтенанта
ПОНОМАРЕНКА Данила Вікторовича — лейтенанта
П’ЯТЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта
РЕВУЦЬКОГО Костянтина Олександровича — старшого лейтенанта
ТАРАСЮКА Тараса Олександровича — лейтенанта
УТКІНА Руслана Сергійовича — старшого лейтенанта
ХОХОДУ Олексія Петровича — старшого лейтенанта
ЦИРКУНА Олександра Олексійовича — лейтенанта
ШЕХОВА Івана Васильовича — капітана
ЩАСЛИВЦЕВА Олександра Васильовича — лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ВАЩУКА Сергія Олександровича — головного сержанта
МОХУРЕНКА Григорія Григоровича — штаб-сержанта
НЕДАШКІВСЬКОГО Віктора Івановича — старшого сержанта
ЧУРИЛОВА Артема Анатолійовича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЬШЕВСЬКОГО Максима Сергійовича — солдата
АНТОНЮКА Олександра Юрійовича (посмертно) — сержанта
БАЛДАКА Роберта Володимировича — старшого сержанта
БАРАЩУКА Владислава Ігоровича — старшого солдата
БЕРНАЦЬКОГО Петра Валерійовича — солдата
БЕРУСА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта
БІДЕНКА Сергія Володимировича — сержанта
БІДНЯКА Івана Олександровича (посмертно) — старшого солдата
БОЛЮШКА Владислава Леонідовича — солдата
БОНДАРЕНКА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата
БУХАРЦЯ Богдана Анатолійовича — солдата
ВАСИЛЬЄВА Антона Олександровича — молодшого сержанта
ВАСІЛЬЄВА Артема Анатолійовича — солдата
ВИРОВОГО Віталія Сергійовича — лейтенанта
ВЛАСОВА Віталія Ігоровича (посмертно) — солдата
ВЛАСЮКА Антона Івановича — старшого солдата
ГЕЛЮТУ Данила Петровича — солдата
ГЕРАСИМЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата
ГЕРАСИМЕНКА Євгенія Вікторовича — сержанта
ГЛАДУНА Антона Миколайовича — старшого солдата
ГЛУШКА Павла Станіславовича (посмертно) — старшого солдата
ГОЛЯЧЕНКА Івана Миколайовича — сержанта
ГОНДЕРУКА Даніїла Олександровича — солдата
ГРЕБЕНЮКА Олега Олеговича — солдата
ГРИЦЕНКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта
ДЕМЧУКА Сергія Васильовича — старшого солдата
ДЗЮБИЧА Василя Миколайовича — старшого солдата
ДУДНИКА Романа Олексійовича (посмертно) — солдата
ЗАМКОВОГО Ярослава Руслановича — солдата
ЗАХАРОВА Сергія Володимировича — старшого солдата
ІЛЬНІЦЬКОГО Богдана Степановича — солдата
КАМІНСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата
КИРИЧКОВА Дениса Миколайовича — лейтенанта
КЛИМЕНКА Андрія Миколайовича — майстер-сержанта
КЛОКУНА Романа Володимировича — солдата
КОВАЛЕНКА Дениса Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата
КОЗЛОВЦЯ Дмитра Петровича — молодшого сержанта
КОСЯКА Артема Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
КУШНІРА Назара Леонідовича — солдата
КУШПІТУ Миколу Степановича — старшого солдата
ЛАГУНОВСЬКОГО Назара Юрійовича — солдата
ЛІНІЙЧУКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта
ЛУК’ЯНОВА Юрія Олексійовича (посмертно) — солдата
МАКСИМЧУКА Віктора Юрійовича — солдата
МАНЖОСА Вячеслава Валентиновича — старшого солдата
МАННА Артура Емільовича — старшого сержанта
МАТУХНА Артема Віталійовича (посмертно) — солдата
МАЧУЛЬСЬКОГО Олександра Костянтиновича — старшого солдата
МЕНЧИНСЬКОГО Євгена Анатолійовича — старшого солдата
МИХАЙЛІНА Дениса Анатолійовича (посмертно) — солдата
МІРОШНИКА Андрія Романовича (посмертно) — старшого солдата
НАГОРНОГО Вячеслава Вячеславовича — солдата
НАДТОЧОГО Олександра Анатолійовича — солдата
ОЛЕКСАНДРОВИЧА Олександра Павловича — головного сержанта
ОЛІЙНИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
ОНАСЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
ОСТАПЕНКА Андрія Володимировича — старшого сержанта
ПАЛІЯ Ігоря Юрійовича — старшого солдата
ПИЩАЛКУ Сергія Романовича (посмертно) — лейтенанта
ПОЄМЧУКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
ПРИСЯЖНОГО Віталія Івановича — молодшого сержанта
ПУХАЛЬСЬКОГО Романа Олександровича — сержанта
ПУЧІНА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
РАЧКІВСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата
РЕМЕНЧУКА Петра Івановича — солдата
РОМАНОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
РОХЛІНА Андрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
РУДЗІНСЬКОГО Миколу Станіславовича — солдата
РУДИКА Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата
САВЧУКА Андрія Миколайовича — солдата
СЄВЕРОВА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
СІМАКА Сергія Вікторовича — головного сержанта
СКУРАТІВСЬКОГО Олександра Васильовича — сержанта
СМАГОВА Валерія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
СМІЯНА Олександра Васильовича — солдата
СОЛОНІНУ Данііла Ігоровича (посмертно) — солдата
СОРОКІНА Сергія Дмитровича — старшого солдата
СТАНКЕВИЧА Максима Леонідовича — солдата
СТРАТОВИЧА Антона Анатолійовича — солдата
ТАРАНА Олега Сергійовича — солдата
ТЕСЛЕНКА Артема Володимировича (посмертно) — солдата
ТЕСЛЕНКА Ростислава Феліксовича — молодшого сержанта
ТКАЧЕНКА Бориса Ярославовича — молодшого сержанта
ТКАЧУКА Богдана Анатолійовича — солдата
ТКАЧУКА Віктора Івановича — солдата
УЛЬЯНЧЕНКА Миколу Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ФАЛІЯ Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата
ХАЛІКОВА Опанаса Георгійовича (посмертно) — головного сержанта
ЧЕРЕВАЧА Дмитра Васильовича — старшого солдата
ЧИГРИНЦЯ Віталія Миколайовича — старшого солдата
ЧОРБУ Олексія Олеговича — солдата
ЧОРНЯКА Євгенія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ЧУДІНОВА Олександра Сергійовича — солдата
ШАПОВАЛОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ЮРЧУКА Михайла Сергійовича — старшого сержанта
ЯНКОВОГО Руслана Миколайовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
БРАГІНУ Інну Олексіївну — полковника медичної служби
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЛЕКСЕЙЧУКА Вадима Олеговича — солдата
АЛЄКСЄЄВА Віктора Миколайовича — старшого солдата
АЛЬОХІНА Дмитра Володимировича — лейтенанта медичної служби
АНДРЕЇШИНУ Марію Петрівну — старшого солдата
БЕВЗА Віталія Ігоровича — солдата
БІЛИКОВСЬКОГО Володимира Мирославовича — старшого солдата
БІЛОВУСА Андрія Олексійовича — солдата
БІЛОГАНА Михайла Ярославовича — старшого сержанта
БОНДАРЧУКА Євгена Васильовича — солдата
БУЗДИЖАНА Вадима Олександровича — старшого лейтенанта
БУЛЬБУ Костянтина Олександровича — солдата
ВЛАСЮКА Федора Дмитровича — старшого лейтенанта
ГРИЦЕНКА Олександра Олександровича — солдата
ДЕМЧЕНКА Юрія Володимировича — старшого солдата
ДЕРИПАПУ Сергія Сергійовича — старшого солдата
ЖУЧЕНКА Євгена Олександровича — солдата
ІВАЩЕНКА Дениса Олексійовича — лейтенанта
КЛОЧЕНКА Василя Васильовича — старшого солдата
КНИШ Марію Миколаївну — головного сержанта
КОВАЛЬЧУКА Віталія Юрійовича — солдата
КОЛОДИНСЬКОГО Владислава Сергійовича — капітана
КОНОНЕНКА Ігоря Михайловича — солдата
КОРОЛЯ Леоніда Леонідовича — старшого солдата
КОРПЕСЯ Олега Степановича — солдата
КОХНА Сергія Анатолійовича — солдата
ЛЕБЕДЯ Артура Миколайовича — лейтенанта
ЛУБЕНСЬКОГО Василя Миколайовича — старшого солдата
МАРКЕВИЧА Владислава Олександровича — капітана
МЕЛЬНИКА Максима Васильовича — солдата
НАБОКОВА Ігоря Дмитровича — солдата
НАЗАРЦЯ Германа Віталійовича — старшого солдата
ОХРИМЧУКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта
ПЕТРЕНКА Віталія Віталійовича — старшого солдата
ПОЛЯНСЬКОГО Юрія Вадимовича — солдата
ПРУДНІКА Дениса Петровича — солдата
РИБЕЦЬКОГО Максима Олеговича — старшого солдата
СИНИШИНА Віталія Валентиновича — молодшого сержанта
СИЩУКА Сергія Юрійовича — солдата
СОБЧУКА Віталія Валентиновича — молодшого сержанта
СОРОКУ Бориса Миколайовича — старшого солдата
СТОРОЖЕВА Костянтина Вікторовича — молодшого сержанта
СУХЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
УМАНЦЯ Руслана Володимировича — старшого лейтенанта
ФЕДЧИКА Сергія Юрійовича — солдата
ШЕРЕМЕТА Олександра Олександровича — головного сержанта
ШИЩЕНКА Василя Петровича — солдата
ЮРЧАКА Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта
ЯКОВЧУКА Святослава Анатолійовича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АНТОНЧУКА Юрія Володимировича — солдата
БЛАЩУКА Ігоря Петровича — прапорщика
ГАЙДАРЖІ Максима Володимировича — матроса
ГАНИЧА Сергія Івановича — молодшого сержанта
ГЕРЕНТА Сергія Михайловича — солдата
ГОНДУ Івана Івановича — старшого солдата
ДЕЙНЕКУ Євгена Ілліча — старшого солдата
ЄГОРОВА Віктора Олексійовича — солдата
ЗАДОРОЖНОГО Олега Миколайовича — старшину
ЗАПОТІЧНОГО Руслана Михайловича — молодшого сержанта
КЕДЕБЦЯ Іштвана Іштвановича — старшого солдата
КОВАЛЯ Олександра Анатолійовича — солдата
КОЗИРЯДА Олександра Сергійовича — старшого солдата
КРАЙНЯНСЬКОГО Василя Михайловича — солдата
КУЧІРКУ Михайла Михайловича — молодшого сержанта
ЛОЛУ Михайла Степановича — солдата
МАДЯРА Роберта Федоровича — солдата
МАХАНСЬКОГО Івана Івановича — солдата
МЕЛЕНЧУКА Максима Івановича — солдата
ОСТАПЮКА Андрія Валентиновича — сержанта
ПАВЛОВСЬКОГО Івана Михайловича — солдата
ПЕТРИЩА Руслана Богдановича — солдата
РИГАНА Михайла Васильовича — молодшого сержанта
РІПИЧА Василя Васильовича — старшого солдата
САЛКА Андрія Золтановича — солдата
СУРМАЯ Миколу Івановича — солдата
ТРЕТЬЯКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ФЕДОРОВИЧА Сергія Костянтиновича — солдата
ЦИСТАНА Михайла Михайловича — лейтенанта
ЧХЕТІАНІ Вадіма — старшого солдата
ЯЛЬЧА Миколу Юрійовича — солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
АНДРЕЇШИНА Олега Вікторовича — сержанта
БАЗАЛИЦЬКОГО Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта медичної служби
ЗАДУБИННУ Світлану Василівну — молодшого сержанта
КУЗЬМЕНКО Марину Дмитрівну — молодшого сержанта
ЛІСОХМАРОВУ Ірину Олександрівну — сержанта
НОВАКІВСЬКУ Інну Мар’янівну — сержанта
НОМЕРОВСЬКУ Вікторію Василівну — молодшого сержанта
ОЛЕЩЕНКО Марію Юріївну — солдата
ОСТРОВСЬКОГО Дениса Вадимовича — капітана медичної служби
ПРОХАНА Олександра Анатолійовича — лейтенанта медичної служби
ТІЩЕНКА Андрія Сергійовича — солдата
ТРАЧУКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта медичної служби
ШПАКЕВИЧ Альону Вікторівну — молодшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ОНУШКА Сергія Олексійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ВЕРБУ Андрія Вячеславовича — генерал-майора медичної служби
МАЛИНКА Ігоря Олександровича — підполковника
МИКОЛАЙЧУКА Олега Івановича — полковника
РОМАНЧЕНКА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АГАЄВА Аліхана Руслановича — лейтенанта
АЛЕКСЄЄНКА Владислава Сергійовича — лейтенанта
АНДРЕЄВА Андрія Павловича — майора
БАННІКОВА Сергія Володимировича — полковника
БИЗГАНА Ігоря Михайловича — підполковника
БІЛАША Ігоря Семеновича — підполковника
ГАРІДЖУКА Михайла Володимировича — старшого лейтенанта
ГОСПОДИНЬКА Тараса Григоровича — капітана
ГРЕЛЮ Павла Михайловича — капітана
ГРИНЕВИЧА Сергія Володимировича — лейтенанта
ГУМЕНЮКА Миколу Олександровича — капітана
ДРАЧУКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта
ЗІНЧЕНКА Максима Анатолійовича — підполковника
КАЛІНІНА Дмитра Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
КАШУКА Олега Васильовича — полковника
КІБАЛЬНІКА Андрія Валерійовича — капітана
КОЗЛОВА Олександра Анатолійовича — полковника
КОСТЕНКА Сергія Олексійовича — майора
КУПЧУКА Андрія Миколайовича — полковника
ЛЕХА Євгенія Вікторовича — капітана
МАКАРЕВИЧА Володимира Васильовича — полковника
МАНУЙЛОВА Олега Васильовича — майора
МОЩОНСЬКОГО Владислава Олександровича — старшого лейтенанта
МУРЕНКА Сергія Павловича — полковника
МУСТАФІНА Костянтина Руслановича — старшого лейтенанта
НАСІКОВСЬКОГО Віктора Анатолійовича — майора
ПАДАЛКА В’ячеслава Миколайовича — полковника
ПАНЧУКА Сергія Олександровича — молодшого лейтенанта
ПАХОМОВА Сергія Володимировича — полковника
ПЕРЕКЛІЙСЬКОГО Вадима Миколайовича — молодшого лейтенанта
ПРИЙМАКА Назарія Васильовича — старшого лейтенанта
ПУГАЧА Артема Миколайовича — старшого лейтенанта
СТУПНИЦЬКОГО Анатолія Миколайовича — старшого лейтенанта
ТРУНОВА Дмитра Володимировича — лейтенанта
ЧУХЛАТОГО Анатолія Володимировича — молодшого лейтенанта
ШЕЛЕСЬКА Романа Васильовича (посмертно) — майора
ШУЛЬГУ Олександра Борисовича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
БИЦЯ Дмитра Святославовича (посмертно) — солдата
ПЕКАРЯ Василя Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БУРКОВСЬКОГО Віталія Олексійовича — молодшого сержанта
ГУСАРОВА Олексія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ДИЧУКА Назара Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата
ЛАБУ Євгенія Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛЕЙБУ Олександра Сергійовича — сержанта
ОВЧАРЕНКА Станіслава Сергійовича — старшого солдата
ПЕТРИКА Василя Миколайовича — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АСТЕНЕНКА Дмитра Віталійовича — солдата
БАЛАБКІНА Олексія Сергійовича (посмертно) — солдата
БАРАННІКА Максима Олеговича (посмертно) — старшого солдата
БАСИСТЮКА Віктора Олеговича — солдата
БЕРЕЗАНА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
БЕРЕЗНЕВИЧА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
БЕСКОРСОВА Михайла Вікторовича — молодшого лейтенанта
БОЖЕНКА Романа Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
БОЙКОВА Вадима Євгенійовича (посмертно) — солдата
БОЙПРАВА Максима Станіславовича — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Юрія Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
БУДЮКА В’ячеслава Олександровича (посмертно) — солдата
ВІХТЯ Анатолія Миколайовича (посмертно) — солдата
ВО Вадима Тханговича — солдата
ВОЛИКА Леоніда Івановича (посмертно) — старшого сержанта
ВОЛОШИНА Володимира Івановича — солдата
ГАРКУШУ Сергія Васильовича — старшого солдата
ГОДЗЯ Дениса Миколайовича (посмертно) — сержанта
ГОРДІЙЧУКА Ігоря Олеговича — сержанта
ГОРЯНЦЯ Владислава Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ГРАФА Романа Сергійовича — сержанта
ГУДЗЬОМУ Геннадія Миколайовича (посмертно) — солдата
ГУСЄВА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ДАНИЛЮКА Віталія Сергійовича — сержанта
ДВОРСЬКОГО Олександра Богдановича — старшого сержанта
ДЕМИДЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
ДЖЕКСОНА Сергія Вікторовича — солдата
ДОЛЖЕНКА Віталія Володимировича — старшого сержанта
ДОНЧУ Віталія Миколайовича — сержанта
ДРЕМАСОВА Гліба Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ЗАВІНУ Ігоря Борисовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЗАКУРДАЄВА Володимира Вікторовича — солдата
ЗИНОРУКА Миколу Васильовича — солдата
ІЗДЕБСЬКИХ Назара Володимировича (посмертно) — старшого солдата
КАНАЙКІНА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
КАЧАНОВСЬКОГО Сергія Леонідовича — солдата
КОВАЛЕНКА Артема Олександровича — молодшого сержанта
КОСИНСЬКОГО Максима Олексійовича (посмертно) — солдата
КОТЕНКА Юрія Вікторовича — старшого сержанта
КОТУБЕЯ Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата
КРАВЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — сержанта
КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра Петровича — солдата
КРУКОВСЬКОГО Дмитра Олеговича — старшого солдата
КУБІНСЬКОГО Віталія Віталійовича — молодшого сержанта
КУЗЬМІНЧУКА Юрія Геннадійовича — старшого солдата
КУЛІКОВА Віктора Васильовича — молодшого сержанта
КУЛІНІЧА Юрія Михайловича — головного сержанта
ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛУКАШИКА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшину
ЛУЧАНОВА Богдана Олександровича — солдата
ЛЯХА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
МАЛЬЦЕВА Владислава Леонідовича (посмертно) — солдата
МАРЧЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата
МАРЧУКА Олега Миколайовича — сержанта
МАТОЛУ Віктора Олександровича (посмертно) — солдата
МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
МІНЧЕГУ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
МОРОЗА Сергія Миколайовича — старшого солдата
НЕБОЖЕНКА Вадима Юрійовича — старшого солдата
ОГОРОДНИКА Віталія Ігоровича — капітана
ПАВЛОВА Анатолія Олександровича — старшого солдата
ПЕРЦАКІ Віталія Ауреловича (посмертно) — сержанта
ПЕТРИЧЕНКА Анатолія Олександровича (посмертно) — солдата
ПИЛИПЕНКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата
ПИЛИПЕНКА Едуарда Геннадійовича — солдата
ПІСКУНА Сергія Григоровича (посмертно) — старшого сержанта
ПІСТРЮГУ Віктора Васильовича — старшого солдата
ПЛАТОНА Олександра Валерійовича — старшого лейтенанта
ПОГОРІЛОГО Владислава Ігоровича (посмертно) — солдата
ПОЛОВИНКУ Володимира Миколайовича — солдата
ПОПОНІНА Михайла Юрійовича (посмертно) — майстер-сержанта
РЕПКУ Сергія Борисовича (посмертно) — старшого солдата
РОМАНЧУКА Олега Володимировича — старшого солдата
САХНА Олександра Станіславовича — старшого солдата
СЕМЕНОВА Павла Івановича (посмертно) — солдата
СЕМЕНЧЕНКА Андрія Андрійовича — солдата
СЕРДЮКА Владислава Руслановича (посмертно) — лейтенанта
СИЛЬЧЕНКА Івана Володимировича — солдата
СИНИЦІНА Сергія Анатолійовича — солдата
СКЛЯРА Миколу Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
СКОТАРЕНКА Євгенія Вікторовича (посмертно) — солдата
СКРИПНИКА Віталія Валерійовича (посмертно) — сержанта
СОКОЛИКА Сергія Юрійовича — старшого солдата
СТЕПАНОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
СТРАШКА Сергія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
СУВОРОВА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого солдата
СУПРУНОВА Євгена Анатолійовича (посмертно) — солдата
ТАНЧЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — головного сержанта
ТЕТЯНИШКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — сержанта
ТИМЧИЯ Богдана Вячеславовича (посмертно) — солдата
ТІЩЕНКА Сергія Олексійовича — солдата
ТКАЧУКА Андрія Васильовича — старшого солдата
ТУРА Олега Васильовича — старшого солдата
УМАНЦЯ Максима Олександровича — старшого солдата
УСА Бориса Олексійовича (посмертно) — солдата
УСАТОГО Єгора Вікторовича (посмертно) — солдата
ХАРЧЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — солдата
ХИЖНЯКА Олександра Сергійовича — солдата
ЦУРКАНА Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата
ЧУБА Віталія Григоровича (посмертно) — головного сержанта
ШАЛАМОВА Валерія Олександровича — солдата
ШАПОВАЛА Івана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ШЕРСТЮКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ШКАВРА Романа Олександровича — старшого солдата
ШКАРБАНА Віталія Андрійовича — сержанта
ШКОДУ Тетяну Іванівну — старшого сержанта
ШПИНЯ Владислава Валерійовича (посмертно) — сержанта
ЯЗИНІНА Олексія Васильовича (посмертно) — матроса
ЯЦИНУ Євгенія Валерійовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
МОСКАЛЕНКА Артема Георгійовича — майора
ОЛІЙНИКА Антона Руслановича — старшого лейтенанта
СЕМЕНЮТУ Олександра Івановича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БЕРНАДУ Євгенія Віталійовича — солдата
БИЧКА Дмитра Костянтиновича — солдата
БІЛОХУ Владислава Вікторовича — старшого солдата
ВАСИЛЬЄВА Андрія Миколайовича — майора
ГАВРИЛЬЧЕНКА Валерія Миколайовича — старшого лейтенанта
ГАВРОША Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
ГАМАНЕНКА Володимира Олександровича — полковника
ГРАБЧУКА Станіслава Павловича — сержанта
ДЖЕМЕСЮКА Олександра Павловича — старшого солдата
ЗАСТАВУ Дениса Миколайовича — старшого солдата
КАЛІНІНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КАРПЕНКА Романа Леонідовича — солдата
КОМІСАРЕНКА Сергія Юрійовича — старшого солдата
КРАВЧЕНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
КРИКУНА Анатолія Віталійовича — старшого солдата
ЛАВРИНЕНКА Андрія Руслановича — сержанта
МАКАРЕНКА Олексія Олександровича — майора
НІКІФОРОВА Максима Володимировича — старшого сержанта
НОСОВА Олексія Сергійовича — старшого лейтенанта
ПЕРЕВЕРТАЙЛА Олександра Олександровича — солдата
ПЕТРЕНКА Валерія Петровича — солдата
ПЕТРЕНКА Сергія Володимировича — солдата
ПІЛЯВСЬКОГО Євгенія Миколайовича — молодшого сержанта
ПОВПУ Максима Борисовича — сержанта
РІЗАХАНОВА Артема Анваровича — старшого солдата
САЛТАНА Владислава Олеговича — солдата
СКИДАНА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
СКОРОМНОГО Олександра Михайловича — майора
СТЕЛЬМАЧЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата
СТЕПАНЕНКО Альону Вадимівну — старшого солдата
ТОКАРЄВА Олександра Олександровича — старшого солдата
УДОВІЧЕНКА Вадима Миколайовича — молодшого сержанта
ФЕДОРЕНКА Ігоря Олександровича — старшого солдата
ЦВІРКУНА Олексія Валерійовича — молодшого сержанта
ШАБЕЛЬНОГО Владислава Олександровича — старшого солдата
ШАПОВАЛОВА Анатолія Олександровича — солдата
ЯРІШ Надію Григорівну — старшого сержанта
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
СІБІЛЄВА Сергія Леонідовича — молодшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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