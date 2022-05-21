Тимчасовий захист ЄС для біженців з України – варто знати ℗

Україну уже залишили близько 5 мільйонів громадян, які змушені шукати тимчасовий прихисток в Європі. Європейський Союз має спеціальну процедуру захисту та допомоги біженцям, передбачає спрощений проїзд через кордон та низку прав на своїх територіях. Що означає “тимчасовий захист” і в чому його зручність для біженців? Як отримати тимчасовий захист ЄС та які особливості процедури?

Директива ЄС про тимчасовий захист

Ще з початку 2001 року на території країн ЄС діє Директива про тимчасовий захист. Раніше її ніколи не використовували, але процедуру розроблено якраз на випадок воєнного конфлікту в державах Європи. Директива призначена для того, щоб швидше і простіше було отримати статус біженця або оформити тимчасовий притулок, оминаючи при цьому стандартну процедуру.

Директива про тимчасовий захист має як низку переваг, так і обмеження. Вона не поширюється на деякі країни (наприклад, Данію, хоча вона є членом ЄС), а також на європейські держави, які не входять до ЄС.

Строк тимчасового захисту для українців

Починаючи з 2017 року, коли ухвалили закон про безвізовий режим із Шенгенською зоною, українцям законно можна перебувати на території цих країн не більше 90 днів. Директива ЄС про тимчасовий захист знімає обмеження на те, скільки часу можна перебувати в країнах Європи.

Тимчасовий захист надається терміном на один рік, але, залежно від подій в Україні, його можуть продовжити. Якщо до закінчення терміну дії захисту ситуація не зміниться, то документ автоматично продовжується ще на один рік, і так буде знову, при необхідності. Термін продовження тимчасового захисту для українців становить 3 роки або до того моменту, коли ситуація в Україні не нормалізується.

В чому різниця між тимчасовим захистом та притулком?

Тимчасовий захист – це можливість проживати та отримати захист на території іншої країни. Оформити його простіше і швидше, можна відразу знайти роботу або відкрити бізнес, орендувати житло, отримувати освіту для дітей.

Біженці – це ті, хто змушений залишити свою державу через певні обставини. При перетині кордону кожен може подати запит на набуття статусу біженця, після чого йому треба буде залишатися там, де його і подали. Наприклад, отримати статус біженця можна у сусідніх з Україною країнах, в той час як можна просити про тимчасовий захист в Іспанії, або інших країнах.

Упродовж кількох місяців, коли оформляється статус, не можна працювати. Статус біженця не скасовується після закінчення військових дій на території України.

Як отримати статус біженця? Автоматично при перетині кордону кожен отримує “тимчасовий захист”, а для офіційного оформлення статусу біженця треба подавати документи у національних органах країни Європи.

На кого поширюється тимчасовий захист ЄС?

Громадяни України, які залишили країну із 24 лютого.

Ті, хто має політичний притулок в Україні (офіційні документи щодо захисту на території України).

Члени сімей тих, хто отримав тимчасовий захист із 24 лютого. Це може бути, наприклад, чоловік чи дружина, діти, родичі, які проживали разом із тими, хто вже отримав захист.

Які права для українців передбачає тимчасовий захист?

Згідно з Директивою, будь-який українець, який виїхав з країни з 24 лютого, може отримати захист в ЄС. Це включає право на проживання, пошук житла, соціальну та медичну допомогу, а також можливість оформити банківський рахунок та працювати. Крім того, закріплюються права опіки на дітей або підлітків, навіть якщо вони залишили Україну без супроводу. Діти отримують можливість навчатися у садочку, школі чи університеті.

Можна вільно пересуватись між країнами ЄС, але тільки в межах Шенгенської зони.

У документі вказані основні стандарти та правила, але країни можуть мати і власне регулювання, тому попередньо треба ознайомитись і з іншими нормативними актами.

Правила митного оформлення речей і домашніх тварин

Як і загалом отримання захисту чи проїзд через кордон, спростилася і процедура перевезення домашніх тварин чи особистих речей. Українців можуть звільнити від сплати мита за перевезення речей, а проходження ветеринарного контролю суттєво прискорилося, аж до того, що можна не готувати стандартний пакет документів. Разом з цим, все ще зберігаються правила перевезення великої суми готівки та заборона на вивезення небезпечних товарів.

Які країни приймають біженців з України без закордонного паспорта?

Якщо є біометричний паспорт, можна без проблем отримати статус тимчасового захисту та відкрити банківський рахунок для біженців у Нідерландах чи іншій країні ЄС. Якщо ж він є, але при собі відсутній чи закордонного паспорта немає взагалі, то на кордоні видається спеціальна декларація про те, що громадянин України залишив країну та в’їхав на територію ЄС. Але при собі треба мати хоч якийсь документ, що підтверджує особу.

Що дає статус біженця?

Що стосується переваг статусу біженця:

фінансова допомога від держави, яка видала статус;

тимчасове житло;

медична та соціальна допомога;

безкоштовний проїзд у громадському транспорті;

харчування.

Статус біженця втрачається, якщо особа залишить країну, яка його видала, чи повернеться в Україну.

Тимчасовий захист – це зручна процедура для тих, хто хоче знайти безпеку в ЄС. Про українців та їхніх рідних подбають та допоможуть, але перед тим, як подавати запит на будь-який статус, треба уважно вивчити всі особливості процедури, закони та умови.

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