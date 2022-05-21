Біля “дороги життя” Лисичанськ-Бахмут росіян відкинули на дальші позиції, ніж ті, з яких вони наступали, – ДонОВА

Спроби росіян захопити “дорогу життя” Лисичанськ-Бахмут були невдалими, вони були відкинуті на дальші позиції, ніж ті, з яких починався наступ.
Як передає “Новинарня“, про це вранці в суботу, 21 травня, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.
“Ті спроби ворога, до яких він вдавався, щоб пройти на трасу Бахмут-Лисичанськ, є невдалими. Ворог поніс дуже значні втрати. На цьому напрямку ворог відкинутий навіть на дальші позиції, ніж ті, з яких він першочергово наступав”, – сказав Кириленко.
За його словами, траса Лисичанськ-Бахмут залишається під контролем Збройних сил України, хоча прострілюється російськими військами та є небезпечною для проїзду.
Він розповів, що минула ніч минула з обстрілами, були авіаційні удари військ РФ по Соледару та Бахмуту.
“Є певні руйнування, втім жертв, на щастя, немає”, – сказав голова області, додавши, що також ворог завдавав артилерійського ураження в районах інших населених пунктів по лінії фронту.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 87 – 21.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!