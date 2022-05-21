Росіяни готують нове форсування Сіверського Дінця в районі Ямпіль–Сіверськ, – ГШ

У Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ, росіяни готують нові переправи через Сіверський Донець.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6-ту годину суботи, 21 травня.

“На Слов’янському напрямку агресор намагається поновити наступальні дії. Зокрема, для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи.

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль–Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, у визначеному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів”, – сказано в повідомленні.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 87 – 21.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ