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Зеленський пропонує державам-партнерам створити механізм конфіскації майна РФ для компенсації завданих нею збитків

21/05/2022 00:56

Україна пропонує міжнародним партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм конфіскації російських коштів та майна на території інших держав, щоб використовувати їх для компенсації збитків, завданих Росією під час війни в Україні.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

“Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв’язаної Росією. Але й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має отримати відповідь і знати, що буде покаране.

Отже, ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію цих втрат”, – сказав Зеленський.

Він пояснив, що на основі такого договору російські кошти і майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, із якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

“Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряду, які вона випустила по нас”, – наголосив президент.

“Ми пропонуємо нашим партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядає позови, звернення як фізичних, так і юридичних осіб.

Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим. Але насправді вже почалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів.

Світ уже про це говорить. Тож маємо зробити. І починаємо такий спеціальний діалог з нашими партнерами. Щоб агресор відчував, що війна здатна завдати максимальних збитків не комусь іншому, а саме тому, хто пішов з нею до сусіда”, – підкреслив Зеленський.

За його словами, світ уже переконався в тому, що наявні міжнародні організації та інструменти не можуть впоратися з усіма викликами, тому треба пропонувати нові можливості.

“Російські гроші як компенсація мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали [від російської агресії]”, – наголосив Зеленський.

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