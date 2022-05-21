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Окупанти повністю закрили виїзди з Маріуполя і залучили до охорони Росгвардію, – радник мера

21/05/2022 20:09

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти ставлять нові блокпости на ґрунтових дорогах, якими можна було оминути російську “фільтрацію”, та замість бойовиків “ДНР” залучають до охорони більше російський військових.

Про це Андрющенко написав у Telegram 21 травня.

“Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів. Колаборантів та представників так званої “народної міліції “ДНР” змінюють на представників Росгвардії та кадирівців.
Крім того, окупанти встановлюють додаткові пункти контролю/блокпости на ґрунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль”, – розповів блогер.

За словами Андрющенка, із 21 травня будь-яка евакуація з Маріуполя стала неможливою до відкриття офіційних коридорів.

Радник мера закликав всіх, хто довірився інформаційним вкидам окупантів та зібрався тимчасово повернутися в Маріуполь для вивезення особистих речей, не робити цього.

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