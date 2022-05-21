Home / Світ / Група держав “Рамштайну” знов обговорить оборонну підтримку України

Група держав “Рамштайну” знов обговорить оборонну підтримку України

21/05/2022 00:23

Група з представників понад 40 держав у понеділок, 23 травня, знову проведе нараду, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише “Європейська правда“.

Він розповів, що про нову зустріч держав повідомив під час телефонної розмови з міністром оборони Олексієм Резніковим очільник Пентагону Ллойд Остін.

“Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона відбудеться онлайн. Секретар долучиться з Пентагону”, – зазначив Кірбі.

За його словами, в зустрічі візьмуть участь понад 40 держав, повний список учасників буде готовий згодом.

“Вони зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати України допомогу у сфері безпеки й обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому”, – відзначив речник міноборони США.

Раніше Сполучені Штати створили у німецькому Штутгарті центр управління, який керує мережею з понад 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі “Рамштайн” та надають допомогу Україні.

Читайте також:
Контактна група з оборони України зустрічатиметься щомісяця, – Пентагон після Рамштайна

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Прокуратура ідентифікувала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Прокуратура ідентифікувала командира роти 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині. Про це у п’ятницю, 20 травня, повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.  “Це 30-річний старший...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse