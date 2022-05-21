Група держав “Рамштайну” знов обговорить оборонну підтримку України

Перша зустріч групи підтримки України на базі "Рамштайн" 26 квітня 2022 року

Група з представників понад 40 держав у понеділок, 23 травня, знову проведе нараду, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише “Європейська правда“.

Він розповів, що про нову зустріч держав повідомив під час телефонної розмови з міністром оборони Олексієм Резніковим очільник Пентагону Ллойд Остін.

“Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона відбудеться онлайн. Секретар долучиться з Пентагону”, – зазначив Кірбі.

За його словами, в зустрічі візьмуть участь понад 40 держав, повний список учасників буде готовий згодом.

“Вони зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати України допомогу у сфері безпеки й обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому”, – відзначив речник міноборони США.

Раніше Сполучені Штати створили у німецькому Штутгарті центр управління, який керує мережею з понад 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі “Рамштайн” та надають допомогу Україні.

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