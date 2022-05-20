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Житомирщина укріплює ділянку кордону з Білоруссю

20/05/2022 11:02

У Житомирській області укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, щоб не допусти вторгнення ворожих військ.

Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

“Ми об’їжджали позиції наших батальйонів територіальної оборони, які знаходяться на кордоні з Білоруссю… Вони вже досить непогано окопалися на кордоні і ми розуміємо, що другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24 (лютого, – “Н”). з 1 травня ми почали будувати по всій лінії і бетонні блоки”, – зазначив Сухомлин.

За його словами, до зміцнення державного кордону в межах Житомирської області залучать також комунальні підприємства.

Окрім того, за всіма містами області закріплять ділянки, які вони облаштовуватимуть.

“Ми побудуємо нормальну лінію оборони, щоб захисники були захищені бетоном та всім іншим, і для того, щоб спроб зайти з білорусі в білоруської армії разом із російською не було”, – додав міський голова.

Протяжність українсько-білоруського кордону в межах Житомирської області становить понад 250 км.

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Україна

Житомирщина укріплює ділянку кордону з Білоруссю

У Житомирській області укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, щоб не допусти вторгнення ворожих військ. Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин....

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