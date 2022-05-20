З вересня окупанти планують повністю русифікувати навчання в Маріуполі, – радник мера

Із вересня в російські окупанти планують повністю русифікувати навчання у Маріуполі, впровадивши у нього російські стандарти та програми.
Про це у п’ятницю, 20 травня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
“У рамках “адаптації” до переходу на російські програми малим маріупольцям у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову/літературу; історія Росії, математику… Вявилось, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації у навчанні їм будуть викладати математику”, – зазначив Андрющенко.
За його словами, російські окупанти також влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.
“Глобального вибору освітянам вже не залишають, прямо та непрямо погрожують “негативними” наслідками від фільтраційних таборів до обмеження “гуманітарної” допомоги”, – повідомив Андрющенко.
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