В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії

Від початку російського вторгнення в Україну на фронті загинули одинадцять грузинських добровольців, які воювали на боці нашої держави.

Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомляє видання “Новини-Грузія”.

Сьогодні на батьківщину привезли тіло 38-річного Раті Шургая, який загинув під Ізюмом Харківської області.

Шургая був одружений з громадянкою України і останнім часом постійно мешкав в нашій державі. Приєднався до Збройних сил із перших днів війни.

Це – одинадцятий загиблий серед грузинських добровольців, які вирішили захищати Україну.

Інші десять загиблих – Давід Ратіані, Гія Беріашвілі, Бахва Чикобава, Давид Гобеджішвілі, Давид Менабдішвілі, Ніколоз Шанава, Аркадій Касрадзе, Алік Цаава, Заза Біцадзе, Тато Бігвава.

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