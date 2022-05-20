В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії

Від початку російського вторгнення в Україну на фронті загинули одинадцять грузинських добровольців, які воювали на боці нашої держави.
Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомляє видання “Новини-Грузія”.
Сьогодні на батьківщину привезли тіло 38-річного Раті Шургая, який загинув під Ізюмом Харківської області.
Шургая був одружений з громадянкою України і останнім часом постійно мешкав в нашій державі. Приєднався до Збройних сил із перших днів війни.
Це – одинадцятий загиблий серед грузинських добровольців, які вирішили захищати Україну.
Інші десять загиблих – Давід Ратіані, Гія Беріашвілі, Бахва Чикобава, Давид Гобеджішвілі, Давид Менабдішвілі, Ніколоз Шанава, Аркадій Касрадзе, Алік Цаава, Заза Біцадзе, Тато Бігвава.
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