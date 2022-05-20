Home / Війна / В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії

В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії

20/05/2022 15:18

Від початку російського вторгнення в Україну на фронті загинули одинадцять грузинських добровольців, які воювали на боці нашої держави.

Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомляє видання “Новини-Грузія”.

Сьогодні на батьківщину привезли тіло 38-річного Раті Шургая, який загинув під Ізюмом Харківської області.

Шургая був одружений з громадянкою України і останнім часом постійно мешкав в нашій державі. Приєднався до Збройних сил із перших днів війни.

Це – одинадцятий загиблий серед грузинських добровольців, які вирішили захищати Україну.

Інші десять загиблих – Давід Ратіані, Гія Беріашвілі, Бахва Чикобава, Давид Гобеджішвілі, Давид Менабдішвілі, Ніколоз Шанава, Аркадій Касрадзе, Алік Цаава, Заза Біцадзе, Тато Бігвава.

Читайте також:
Ексміністр оборони Грузії Окруашвілі приїхав воювати разом із українцями проти РФ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ЄС виплатив Україні транш макрофінансової допомоги на €600 мільйонів

Європейський союз переказав Україні новий транш у розмірі 600 млн євро. Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. “Сьогодні ми виплатили Україні новий...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse