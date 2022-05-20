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Росіяни знову атакували ракетами Одещину: поцілили в туалет на пляжі

20/05/2022 15:42

Росіяни знову атакували ракетами Одеську область: поцілили в туалет на пляжі.

Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомила пресслужба оперативного командування “Південь”.

“По Одещині нанесено черговий ракетний удар із застосуванням авіації. Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися “замочити в сортирі” осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора,  інших втрат нема”, – іронічно повідомляють в ОК “Південь”. 

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