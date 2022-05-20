Окупанти заблокували всі виїзди з Херсонщини, вибратися можна лише в Крим

Ілюстративне фото

Російські військові заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомив речник оперативного командування “Південь” Владислав Назаров.

“Не маючи інших варіантів боротьби, окупанти заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати – в Крим, як єдиний можливий напрямок. В самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів”, – сказав він.

Водночас, за словами Назарова, місцеві мешканці, незважаючи на тиск та погрози окупантів, відзначили День вишиванки.

Вони поширювали фото символів України, листівки із закликом окупантам вшиватися до дому, плакати і графіті про свою проукраїнську позицію і про те, що Херсонщина – це Україна.

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