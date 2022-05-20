На вокзалі Херсона – український прапор. ВІДЕО

У Херсоні на вокзалі замайорів український прапор.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці” у п’ятницю, 20 травня, в телеграмі.

“Національний прапор на вокзалі Херсона! Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон – це Україна, так було, є і буде!”, – ідеться в повідомленні.

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