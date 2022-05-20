На вокзалі Херсона – український прапор. ВІДЕО

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці” у п’ятницю, 20 травня, в телеграмі.
“Національний прапор на вокзалі Херсона! Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон – це Україна, так було, є і буде!”, – ідеться в повідомленні.
Читайте також:
Окупанти заблокували всі виїзди з Херсонщини, вибратися можна лише в Крим
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!