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Ексканцлер Німеччини Шредер залишив посаду в “Роснефти”

20/05/2022 15:02

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії “Роснефть”.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії в п’ятницю, 20 травня.

Шредер заявив “про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії”. Він керував радою директорів “Роснефти” з 2007 року.

Також раду директорів з тієї ж причини залишив Маттіас Варніг – керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператор газопроводу “Північний потік – 2”.

Шредера в лютому також висунули до ради директорів російської енергетичної компанії “Газпром”.

Як відомо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредераті колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка з минулого року входить до наглядової ради “Роснефти”.

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