Ексканцлер Німеччини Шредер залишив посаду в “Роснефти”

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії “Роснефть”.
Про це йдеться у заяві на сайті компанії в п’ятницю, 20 травня.
Шредер заявив “про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії”. Він керував радою директорів “Роснефти” з 2007 року.
Також раду директорів з тієї ж причини залишив Маттіас Варніг – керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператор газопроводу “Північний потік – 2”.
Шредера в лютому також висунули до ради директорів російської енергетичної компанії “Газпром”.
Як відомо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредераті колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка з минулого року входить до наглядової ради “Роснефти”.
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