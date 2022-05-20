Американська зброя для України надходить інколи менше, ніж за добу, – посольство

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Американське озброєння надходить до України в дуже короткі терміни, інколи менш ніж за добу, оскільки Штати розуміють, що “ці речі не можуть чекати”.

Про це заявив у п’ятницю, 20 травня, речник посольства США в Україні Ден Лангенкемп, передає “Радіо Свобода”.

“Уся зброя йде зі складів США, які вже готові. Тобто ми швидко знаходимо способи, як її перевезти. Вона доїжджає до України за години (інколи менш ніж за добу). Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як з гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали, і майже всі вже використовуються в Україні”, – зазначив речник американського посольства.

За словами Лангенкемпа, США “ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко й у таких масштабах до будь-якої іншої країни”.

Він також наголосив, що за потреби українських військових навчають, як використовувати надану зброю.

“Є навчання щодо будь-якого типу озброєння, яке ми надаємо українцям. Ми не надаємо зброю, яку люди не знають, як використовувати, або ж зброю, яку не можна швидко опанувати. Ми намагаємося допомогти так, щоб нашу допомогу ви могли відразу використовувати”, – запевнив речник посольства.

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