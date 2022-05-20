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​42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН, – Зеленський

20/05/2022 17:05

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вже 42 держави оголосили про намір приєднатися до позову України проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН.

Про це він написав у Twitter у п’ятницю, 20 травня.

“42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову”, – зазначив Зеленський.

“Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності”, – додав президент.

16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення про запровадження тимчасових заходів щодо РФ у справі про розвʼязану нею війну в Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що рішенням суду на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія має припинитися.

У позові України зазначено, що Росія під час війни в Україні порушила конвенцію про геноцид.

Водночас юристи зазначають, що юрисдикції стосовно агресії РФ міжнародні суди, зокрема і ООН, не мають. Притягненням до відповідальності за агресію займається Рада Безпеки ООН, де РФ має право вето.

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