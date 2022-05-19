“З’являються там, де ворог не чекає”: ДШВ показали епізоди роботи своїх розвідників. ВІДЕО

Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують знищувати російських окупантів разом з бойовою технікою.

Кілька епізодів роботи розвідувальних підрозділів показало Командування у четвер, 19 травня.

“Вони завжди з’являються там, де їх не очікує ворог. На відео зафіксовано декілька епізодів, як наші воїни-розвідники після виконання бойового завдання в тилу противника – спалюють бронетехніку російських окупантів. Продовжуємо й надалі вести бойові дії та знищувати ворогів України!”, – йдеться в повідомленні.

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