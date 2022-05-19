У Пентагоні відзначили зменшення масштабів дій російської армії в Україні

У Пентагоні відзначили, що Російська Федерація останнім часом зменшила масштаби своїх дій, що демонструє зменшення амбіцій.
Про це в четвер, 19 травня, інформує The Washington Post із посиланням на представника Міністерства оборони США.
Зазначається, що російські війська працюють меншими групами зі значно “меншими” завданнями – замість з’єднань по кількасот чоловік, дії проводяться групами від кількох десятків до сотні військових.
Так само, якщо колись йшлося про великі міста і цілі шматки території, зараз зусилля зосереджуються на певних селах чи перехрестях доріг.
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