СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання бронежилетів для військових

Правоохоронці ліквідували схему розкрадання гуманітарної допомоги та спроби незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.
Про це в четвер, 19 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
“За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше як 12 млн грн. Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції.
Вона буде передана до ЗСУ.
Зараз проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.
Читайте також:
Рашисти обстріляли Харків і нещодавно звільнене село Циркуни
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!