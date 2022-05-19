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СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання бронежилетів для військових

19/05/2022 12:25

Правоохоронці ліквідували схему розкрадання гуманітарної допомоги та спроби незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.

Про це в четвер, 19 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше як 12 млн грн. Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції.

Вона буде передана до ЗСУ.

Зараз проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.

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Україна

СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання бронежилетів для військових

Правоохоронці ліквідували схему розкрадання гуманітарної допомоги та спроби незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Про це в четвер, 19 травня, інформує пресцентр Служби...

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