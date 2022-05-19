СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання бронежилетів для військових

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Правоохоронці ліквідували схему розкрадання гуманітарної допомоги та спроби незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.

Про це в четвер, 19 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше як 12 млн грн. Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції.

Вона буде передана до ЗСУ.

Зараз проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.

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