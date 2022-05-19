Росіяни гатять по житлових будинках Сєвєродонецька: 12 загиблих, понад 40 поранених

Внаслідок російських обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині у четвер, за попередніми даними, 12 мешканців загинули і більше 40 поранено.
Про це в четвер, 19 травня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого – цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках… Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєвєродончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
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