На Херсонщині окупанти під дулами автоматів змушують ув’язнених рити траншеї

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У Херсонській області російські окупанти змушують засуджених, що відбувають покарання у колоніях і які не були евакуйовані, копати траншеї, нескореним прострілюють ноги.

Про це в четвер, 19 травня, інформує керівниця пресслужби Херсонської міської ради Гаяне Оганесян у фейсбуці.

“Засуджених Дар’ївської виправної колонії №10, які готові були захищати свою Батьківщину, російські військові переміщують у 90-ту колонію й примушують копати траншеї. Нескореним прострілюють ноги. На базі 10-ї колонії будуть розташовані бокси для ремонту військової техніки РФ. Окупанти готові дати засудженим зброю, щоб ті виступали під триколором проти армії України”, – йдеться у повідомленні.

За її словами, співробітники закладів, яким вдалося утекти, переховуються, адже їх примушують до співпраці з окупантами.

Оганесян зазначила, що йдеться про життя працівників та засуджених в регіоні, яких так і не евакуювали, а разом це близько 3 тисяч людей.

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