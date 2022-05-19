МЗС Британії надіслало £5 мільйонів на підтримку української армії

Міністерство закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії надіслало 5 млн фунтів на підтримку Збройних сил України.

Про це в четвер, 19 травня, повідомила пресслужба НБУ.

“Національний банк України 18 травня отримав від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн гривень у еквіваленті) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних сил України”, – йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що 30 березня Міністерство закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії вже надсилало 20 млн фунтів стерлінгів (або понад 768 млн гривень у еквіваленті) на спецрахунок НБУ. Це була найбільша сума, що надійшла на підтримку Збройних сил України одним платежем у іноземній валюті від закордонних благодійників з початку війни з росією.

“Ми щиро дякуємо Міністерству закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії за цей значний благодійний внесок у захист Україною не лише власної свободи та незалежності, але й миру і демократичних цінностей усього світу. Ми високо цінуємо партнерські відносини з урядом Великобританії та вдячні за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором”, – сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Він також додав, що під час війни Україна як ніколи відчуває потужну підтримку від усього британського народу. Зокрема, майже п’ята частина коштів, що надійшли в іноземній валюті для підтримки українських військових на спецрахунок НБУ, це донати в фунтах стерлінгів (уключаючи кошти від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії).

Додамо, що на сьогодні загалом на спецрахунок Національного банку для підтримки Збройних сил України було перераховано майже 16,8 млрд грн у еквіваленті (з них майже 5,2 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті).

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