Державними нагородами відзначено 165 воїнів, 13 – посмертно. СПИСОК

На сайті президента опубліковано указ від 18 травня про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил України, які відзначилися у відбитті повномасштабної агресії РФ.

Нагороджено 165 осіб, серед них 13 – посмертно.

Повним кавалером ордена Богдана Хмельницького став полковник Вадим Волощук – командир 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку ОК “Північ” СВ ЗСУ. Ордени БХ ІІІ і ІІ ступенів він отримав також після вторгнення військ Росії (24 березня і 15 квітня відповідно).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №347/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АЛЕКСЄЄНКА Руслана Олександровича — старшого лейтенанта АНДРІЯША Олексія Володимировича — підполковника ДЕМЧЕНКА Ігоря Валерійовича (посмертно) — майора КОЛЯДУ Миколу Івановича — майора КОРЖОВА Валерія Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта МАЛАМУЖА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта МЕЛЬНИКА Сергія Миколайовича — бригадного генерала юстиції РУДЯГУ Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта СІЛЬЧЕНКА Сергія Володимировича — майора СУРБАШЕВА Максима Михайловича — старшого лейтенанта ТКАЧОВА Олександра Тимофійовича (посмертно) — майора ТКАЧУКА Сергія Івановича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АКБЕРОВА Фірада Абулфата — солдата АЛЬБОВА Андрія Олексійовича — капітана медичної служби АМБРОСЕНКОВА Андрія Володимировича — старшого сержанта АНДРУСЕНКА Леоніда Васильовича — солдата АНТОЩУКА Руслана Васильовича — молодшого сержанта БАБЕНКА Бориса Вікторовича (посмертно) — старшого солдата БАЛДАЦЬКОГО Дениса Анатолійовича — сержанта БЕЗПАЛЬЧЕНКА Віктора Олександровича — старшого лейтенанта БІРЦЯ Миколу Миколайовича — підполковника медичної служби БУЛІНГА Олега Володимировича — молодшого сержанта ВОЙТЕНКА Ігоря Віталійовича — солдата ГАЙДУКА Дениса Олеговича — лейтенанта медичної служби ГЕРАСИМЕНКА Євгена Петровича — підполковника медичної служби ГОЇНЦЯ Романа Олексійовича — сержанта ГОЙДУ Дениса Валерійовича — солдата ГОЛУБОВИЧА Ігоря Мирославовича — старшого матроса ДЕМЧЕНКА Олександра Олександровича — капітана медичної служби ДМИТРИШИНА Володимира Олександровича — лейтенанта ДРОЗДА Олега Олексійовича — молодшого сержанта ДЯЧЕНКА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта ЄСЬКОВА Михайла Вікторовича — головного сержанта ЗАВЕРЮХУ Єлизавету Юріївну — лейтенанта медичної служби ЗДЕБСЬКОГО Дмитра Володимировича — старшого солдата ЗІНЧЕНКА Володимира Григоровича (посмертно) — старшого лейтенанта ІВАНЧЕНКА Дмитра Валерійовича — сержанта КИСЕЛЬОВА Миколу Сергійовича — старшого солдата КЛЕВІЦЬКОГО Богдана Олеговича — капітана медичної служби КОЛОСІНСЬКУ Ніну Миколаївну — лейтенанта медичної служби КОСТІНУ Олександру В’ячеславівну — молодшого сержанта КРАВЦЯ Олега Володимировича — старшого солдата КРИВОРУЧКА Миколу Юрійовича — сержанта КРИМСЬКОГО Сергія Юрійовича — старшого солдата КУПЧЕНКА Вадима Сергійовича — сержанта ЛІФОРЕНКА Віктора Борисовича — молодшого сержанта ЛОЗОВОГО Артема Вікторовича — старшого солдата МАЙСТРЕНКА Богдана Олеговича — молодшого сержанта МАРКІНА Микиту Станіславовича — солдата МЕЗЄЯ Володимира Івановича — майора медичної служби МИРОНЮКА Василя Івановича — капітана медичної служби МОКРОПУЛА Максима Валерійовича — сержанта НАЙМАНА Андрія Вікторовича — капітана медичної служби НАУМЕНКА Івана Олександровича — старшого солдата НОЖКУ Віталія Миколайовича (посмертно) — сержанта ОБІДІНУ Вікторію Вікторівну — солдата ОБЛАКА Олександра Дмитровича — солдата ОГАНОВА Данила Едуардовича — солдата ОНИСЬКА Геннадія Степановича — сержанта ОСАДЧОГО Ігоря Дмитровича — солдата ПАНТЮХОВА Євгена Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта ПАЩЕНКО Валентину Сергіївну — молодшого сержанта ПИСЬМЕННОГО Ярослава Васильовича (посмертно) — старшого солдата ПЛИСА Сергія Геннадійовича — солдата СЕМЕРЕНКА Дмитра Сергійовича — солдата СЕРГІЙЧУКА Олега Леонідовича — майора медичної служби СЕРЕБРЯНІКОВА Веніаміна Владиславовича — солдата СІВАКОВА Михайла Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата СЛОМІНСЬКОГО Владислава Романовича — лейтенанта СОБОЛЯ Дениса Васильовича — солдата СОКОЛОВСЬКОГО Владислава Владиславовича — старшого солдата СОЛОНИНКУ Романа Васильовича (посмертно) — старшого солдата ТАНЦЮРУ Руслана Ілліча — головного сержанта ТАРАСОВА Сергія Анатолійовича — старшого матроса ТОЛМАЧОВА Віталія Михайловича — капітана медичної служби ТОНКОШКУРА Андрія Сергійовича — солдата ФОРМАЛЬОВУ Валерію Євгеніївну (посмертно) — молодшого сержанта ЦОЯ Віталія Ігоровича (посмертно) — сержанта ЧУДІНОВА Микиту Сергійовича — солдата ШАНЬКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата ШИШОВА Романа Валентиновича — сержанта Нагородити орденом Данила Галицького БОНДАРЯ Вадима Вікторовича — підполковника ГАРЬКАВОГО Віталія Вікторовича — підполковника МОТОЛИГУ Юрія Володимировича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АСМОЛОВА Андрія Вікторовича — солдата БАРНЬОВУ Костянтину Олександрівну — молодшого сержанта БОГДАНЧИКА Михайла Андрійовича — старшого солдата БОЖИКА Юрія Ярославовича — старшого лейтенанта БОЙКА Максима Вікторовича — солдата БУРДЄЙНОГО Артема Миколайовича — солдата БУР’ЯНОВА Євгена Миколайовича — старшого матроса ВЕЛЬМИКА Дмитра Одисейовича — солдата ВОЛОШИНА Миколу Юрійовича — сержанта ГЕЛЕВЕРЮ Василя Володимировича — солдата ГНАТІВА Андрія Володимировича — старшого солдата ДРИГУ Сергія Володимировича — сержанта ДУМІНІКУ Олексія Валерійовича — старшого солдата ЄРМАЧКОВА Андрія Валерійовича — майора ЗАЙЦЯ Івана Сергійовича — старшого солдата ЗАЯЦЬ Катерину Миколаївну — сержанта ЗЛИДНЯ Івана Валерійовича — сержанта ІВАЩЕНКА Микиту Сергійовича — солдата КАРЛАША Віталія Володимировича — солдата КЛАК Ольгу Сергіївну — молодшого сержанта КОНЄВА Дениса Анатолійовича — старшого сержанта КОРОЛЯ Сергія Мефодійовича — майора КРАВЧЕНКА Віктора Сергійовича — солдата КРАМАРЕНКА Євгена Васильовича — молодшого сержанта КРИВЕНКА Максима Андрійовича — старшого солдата КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — молодшого сержанта КУХТЕНКА Руслана Миколайовича — старшого солдата КУЦЮРУБУ Леоніда Леонідовича — старшого матроса ЛЕЩЕНКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта МАГУРЧАКА Мар’яна Івановича — старшого солдата МАРЦЕВА Євгена Вячеславовича — солдата МАРЧАКА Ігоря Семеновича — старшого солдата МАРЧАКА Олександра Петровича — старшого солдата МАТЕЙКА Олега Степановича — старшого лейтенанта МИТРОФАНОВА Єгора Сергійовича — старшого солдата МІЛЬЧЕВСЬКОГО Івана Федоровича — старшого солдата МІРОШНИКА Олександра Миколайовича — солдата МІЩЕНКА Максима Юрійовича — молодшого сержанта МОРОЗА Віктора Володимировича — солдата М’ЯКОТІНА Михайла Анатолійовича — майора НАЛБАНТОВА Максима Сергійовича — сержанта НІТЧЕНКА Дениса Вікторовича — солдата ОМЕЛЬЧЕНКА Валентина Вікторовича — майора ПОГРЕБНЯКА Олександра Володимировича — старшого солдата ПОНОМАРЕНКА Геннадія Олександровича — майстер-сержанта САДОВСЬКУ Ангеліну Сергіївну — лейтенанта СКРИПНИКА Ігоря Миколайовича — сержанта СНІСАРЕНКА Станіслава Олеговича — молодшого сержанта СОРОКУ Максима Валерійовича — молодшого сержанта СТЕЛЬМАЩУКА Андрія Анатолійовича — солдата СТЕПАНЕНКА Віталія Анатолійовича — старшого сержанта ТЕРЕЩЕНКА Владислава Сергійовича — солдата ТХОРИКА Богдана Дмитровича — старшого солдата ФЕДЮШИНУ Валентину Анатоліївну — старшого солдата ХРЕНЮХІНА Андрія Володимировича — старшину ЧИЧКАНА Артура Сергійовича — солдата ЯРМОШЕВИЧА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта ЯЦЕНКА Володимира Григоровича — молодшого сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БОДНАРА Сабіра Валерійовича — солдата ВОЛИНЦЯ Богдана Михайловича — солдата ДОВГЕНКА Дмитра Богдановича — солдата ДУМИЧА Назара Руслановича — старшого солдата ІВАХІВА Йосипа Ярославовича — солдата КИСІЛЯ Олександра Миколайовича — солдата КРУПАЧА Юрія Романовича — старшого солдата КУЦЕВА Дениса Юрійовича — старшого солдата КУЦОПЕЯ Петра Миколайовича — солдата ЛЕША Івана Миколайовича — молодшого сержанта НИЩОГО Ореста Андрійовича — солдата ОСТАПЧУКА Сергія Олександровича — капітана СЛОБОДУ Віталія Бахтіковича — солдата ЦІПЛЯРА Володимира Ярославовича — старшого солдата Нагородити медаллю “За врятоване життя” БОБРО Анну Андріївну — старшого лейтенанта медичної служби ГРИНЕВИЧА Руслана Михайловича — капітана медичної служби КОТУРБАША Романа Юрійовича — лейтенанта медичної служби КРАСОВСЬКОГО Андрія Васильовича — капітана медичної служби ПИДОЧЕНКО Діну Ігорівну — лейтенанта медичної служби СОБКА Романа Юрійовича — капітана медичної служби ШАЛАВИЛА Максима Степановича — лейтенанта медичної служби ШМІДТА Михайла Романовича — капітана медичної служби. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 18 травня 2022 року