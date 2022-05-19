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Державними нагородами відзначено 165 воїнів, 13 – посмертно. СПИСОК

19/05/2022 01:50

На сайті президента опубліковано указ від 18 травня про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил України, які відзначилися у відбитті повномасштабної агресії РФ.

Нагороджено 165 осіб, серед них 13 – посмертно.

Повним кавалером ордена Богдана Хмельницького став полковник Вадим Волощук – командир 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку ОК “Північ” СВ ЗСУ. Ордени БХ ІІІ і ІІ ступенів він отримав також після вторгнення військ Росії (24 березня і 15 квітня відповідно).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №347/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АЛЕКСЄЄНКА Руслана Олександровича — старшого лейтенанта

АНДРІЯША Олексія Володимировича — підполковника

ДЕМЧЕНКА Ігоря Валерійовича (посмертно) — майора

КОЛЯДУ Миколу Івановича — майора

КОРЖОВА Валерія Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАЛАМУЖА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта

МЕЛЬНИКА Сергія Миколайовича — бригадного генерала юстиції

РУДЯГУ Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта

СІЛЬЧЕНКА Сергія Володимировича — майора

СУРБАШЕВА Максима Михайловича — старшого лейтенанта

ТКАЧОВА Олександра Тимофійовича (посмертно) — майора

ТКАЧУКА Сергія Івановича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АКБЕРОВА Фірада Абулфата — солдата

АЛЬБОВА Андрія Олексійовича — капітана медичної служби

АМБРОСЕНКОВА Андрія Володимировича — старшого сержанта

АНДРУСЕНКА Леоніда Васильовича — солдата

АНТОЩУКА Руслана Васильовича — молодшого сержанта

БАБЕНКА Бориса Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

БАЛДАЦЬКОГО Дениса Анатолійовича — сержанта

БЕЗПАЛЬЧЕНКА Віктора Олександровича — старшого лейтенанта

БІРЦЯ Миколу Миколайовича — підполковника медичної служби

БУЛІНГА Олега Володимировича — молодшого сержанта

ВОЙТЕНКА Ігоря Віталійовича — солдата

ГАЙДУКА Дениса Олеговича — лейтенанта медичної служби

ГЕРАСИМЕНКА Євгена Петровича — підполковника медичної служби

ГОЇНЦЯ Романа Олексійовича — сержанта

ГОЙДУ Дениса Валерійовича — солдата

ГОЛУБОВИЧА Ігоря Мирославовича — старшого матроса

ДЕМЧЕНКА Олександра Олександровича — капітана медичної служби

ДМИТРИШИНА Володимира Олександровича — лейтенанта

ДРОЗДА Олега Олексійовича — молодшого сержанта

ДЯЧЕНКА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта

ЄСЬКОВА Михайла Вікторовича — головного сержанта

ЗАВЕРЮХУ Єлизавету Юріївну — лейтенанта медичної служби

ЗДЕБСЬКОГО Дмитра Володимировича — старшого солдата

ЗІНЧЕНКА Володимира Григоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ІВАНЧЕНКА Дмитра Валерійовича — сержанта

КИСЕЛЬОВА Миколу Сергійовича — старшого солдата

КЛЕВІЦЬКОГО Богдана Олеговича — капітана медичної служби

КОЛОСІНСЬКУ Ніну Миколаївну — лейтенанта медичної служби

КОСТІНУ Олександру В’ячеславівну — молодшого сержанта

КРАВЦЯ Олега Володимировича — старшого солдата

КРИВОРУЧКА Миколу Юрійовича — сержанта

КРИМСЬКОГО Сергія Юрійовича — старшого солдата

КУПЧЕНКА Вадима Сергійовича — сержанта

ЛІФОРЕНКА Віктора Борисовича — молодшого сержанта

ЛОЗОВОГО Артема Вікторовича — старшого солдата

МАЙСТРЕНКА Богдана Олеговича — молодшого сержанта

МАРКІНА Микиту Станіславовича — солдата

МЕЗЄЯ Володимира Івановича — майора медичної служби

МИРОНЮКА Василя Івановича — капітана медичної служби

МОКРОПУЛА Максима Валерійовича — сержанта

НАЙМАНА Андрія Вікторовича — капітана медичної служби

НАУМЕНКА Івана Олександровича — старшого солдата

НОЖКУ Віталія Миколайовича (посмертно) — сержанта

ОБІДІНУ Вікторію Вікторівну — солдата

ОБЛАКА Олександра Дмитровича — солдата

ОГАНОВА Данила Едуардовича — солдата

ОНИСЬКА Геннадія Степановича — сержанта

ОСАДЧОГО Ігоря Дмитровича — солдата

ПАНТЮХОВА Євгена Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ПАЩЕНКО Валентину Сергіївну — молодшого сержанта

ПИСЬМЕННОГО Ярослава Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ПЛИСА Сергія Геннадійовича — солдата

СЕМЕРЕНКА Дмитра Сергійовича — солдата

СЕРГІЙЧУКА Олега Леонідовича — майора медичної служби

СЕРЕБРЯНІКОВА Веніаміна Владиславовича — солдата

СІВАКОВА Михайла Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

СЛОМІНСЬКОГО Владислава Романовича — лейтенанта

СОБОЛЯ Дениса Васильовича — солдата

СОКОЛОВСЬКОГО Владислава Владиславовича — старшого солдата

СОЛОНИНКУ Романа Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ТАНЦЮРУ Руслана Ілліча — головного сержанта

ТАРАСОВА Сергія Анатолійовича — старшого матроса

ТОЛМАЧОВА Віталія Михайловича — капітана медичної служби

ТОНКОШКУРА Андрія Сергійовича — солдата

ФОРМАЛЬОВУ Валерію Євгеніївну (посмертно) — молодшого сержанта

ЦОЯ Віталія Ігоровича (посмертно) — сержанта

ЧУДІНОВА Микиту Сергійовича — солдата

ШАНЬКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

ШИШОВА Романа Валентиновича — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БОНДАРЯ Вадима Вікторовича — підполковника

ГАРЬКАВОГО Віталія Вікторовича — підполковника

МОТОЛИГУ Юрія Володимировича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АСМОЛОВА Андрія Вікторовича — солдата

БАРНЬОВУ Костянтину Олександрівну — молодшого сержанта

БОГДАНЧИКА Михайла Андрійовича — старшого солдата

БОЖИКА Юрія Ярославовича — старшого лейтенанта

БОЙКА Максима Вікторовича — солдата

БУРДЄЙНОГО Артема Миколайовича — солдата

БУР’ЯНОВА Євгена Миколайовича — старшого матроса

ВЕЛЬМИКА Дмитра Одисейовича — солдата

ВОЛОШИНА Миколу Юрійовича — сержанта

ГЕЛЕВЕРЮ Василя Володимировича — солдата

ГНАТІВА Андрія Володимировича — старшого солдата

ДРИГУ Сергія Володимировича — сержанта

ДУМІНІКУ Олексія Валерійовича — старшого солдата

ЄРМАЧКОВА Андрія Валерійовича — майора

ЗАЙЦЯ Івана Сергійовича — старшого солдата

ЗАЯЦЬ Катерину Миколаївну — сержанта

ЗЛИДНЯ Івана Валерійовича — сержанта

ІВАЩЕНКА Микиту Сергійовича — солдата

КАРЛАША Віталія Володимировича — солдата

КЛАК Ольгу Сергіївну — молодшого сержанта

КОНЄВА Дениса Анатолійовича — старшого сержанта

КОРОЛЯ Сергія Мефодійовича — майора

КРАВЧЕНКА Віктора Сергійовича — солдата

КРАМАРЕНКА Євгена Васильовича — молодшого сержанта

КРИВЕНКА Максима Андрійовича — старшого солдата

КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

КУХТЕНКА Руслана Миколайовича — старшого солдата

КУЦЮРУБУ Леоніда Леонідовича — старшого матроса

ЛЕЩЕНКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

МАГУРЧАКА Мар’яна Івановича — старшого солдата

МАРЦЕВА Євгена Вячеславовича — солдата

МАРЧАКА Ігоря Семеновича — старшого солдата

МАРЧАКА Олександра Петровича — старшого солдата

МАТЕЙКА Олега Степановича — старшого лейтенанта

МИТРОФАНОВА Єгора Сергійовича — старшого солдата

МІЛЬЧЕВСЬКОГО Івана Федоровича — старшого солдата

МІРОШНИКА Олександра Миколайовича — солдата

МІЩЕНКА Максима Юрійовича — молодшого сержанта

МОРОЗА Віктора Володимировича — солдата

М’ЯКОТІНА Михайла Анатолійовича — майора

НАЛБАНТОВА Максима Сергійовича — сержанта

НІТЧЕНКА Дениса Вікторовича — солдата

ОМЕЛЬЧЕНКА Валентина Вікторовича — майора

ПОГРЕБНЯКА Олександра Володимировича — старшого солдата

ПОНОМАРЕНКА Геннадія Олександровича — майстер-сержанта

САДОВСЬКУ Ангеліну Сергіївну — лейтенанта

СКРИПНИКА Ігоря Миколайовича — сержанта

СНІСАРЕНКА Станіслава Олеговича — молодшого сержанта

СОРОКУ Максима Валерійовича — молодшого сержанта

СТЕЛЬМАЩУКА Андрія Анатолійовича — солдата

СТЕПАНЕНКА Віталія Анатолійовича — старшого сержанта

ТЕРЕЩЕНКА Владислава Сергійовича — солдата

ТХОРИКА Богдана Дмитровича — старшого солдата

ФЕДЮШИНУ Валентину Анатоліївну — старшого солдата

ХРЕНЮХІНА Андрія Володимировича — старшину

ЧИЧКАНА Артура Сергійовича — солдата

ЯРМОШЕВИЧА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта

ЯЦЕНКА Володимира Григоровича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БОДНАРА Сабіра Валерійовича — солдата

ВОЛИНЦЯ Богдана Михайловича — солдата

ДОВГЕНКА Дмитра Богдановича — солдата

ДУМИЧА Назара Руслановича — старшого солдата

ІВАХІВА Йосипа Ярославовича — солдата

КИСІЛЯ Олександра Миколайовича — солдата

КРУПАЧА Юрія Романовича — старшого солдата

КУЦЕВА Дениса Юрійовича — старшого солдата

КУЦОПЕЯ Петра Миколайовича — солдата

ЛЕША Івана Миколайовича — молодшого сержанта

НИЩОГО Ореста Андрійовича — солдата

ОСТАПЧУКА Сергія Олександровича — капітана

СЛОБОДУ Віталія Бахтіковича — солдата

ЦІПЛЯРА Володимира Ярославовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

БОБРО Анну Андріївну — старшого лейтенанта медичної служби

ГРИНЕВИЧА Руслана Михайловича — капітана медичної служби

КОТУРБАША Романа Юрійовича — лейтенанта медичної служби

КРАСОВСЬКОГО Андрія Васильовича — капітана медичної служби

ПИДОЧЕНКО Діну Ігорівну — лейтенанта медичної служби

СОБКА Романа Юрійовича — капітана медичної служби

ШАЛАВИЛА Максима Степановича — лейтенанта медичної служби

ШМІДТА Михайла Романовича — капітана медичної служби.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

18 травня 2022 року
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Редактор:

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