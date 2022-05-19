Державними нагородами відзначено 165 воїнів, 13 – посмертно. СПИСОК

На сайті президента опубліковано указ від 18 травня про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил України, які відзначилися у відбитті повномасштабної агресії РФ.
Нагороджено 165 осіб, серед них 13 – посмертно.
Повним кавалером ордена Богдана Хмельницького став полковник Вадим Волощук – командир 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку ОК “Північ” СВ ЗСУ. Ордени БХ ІІІ і ІІ ступенів він отримав також після вторгнення військ Росії (24 березня і 15 квітня відповідно).
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АЛЕКСЄЄНКА Руслана Олександровича — старшого лейтенанта
АНДРІЯША Олексія Володимировича — підполковника
ДЕМЧЕНКА Ігоря Валерійовича (посмертно) — майора
КОЛЯДУ Миколу Івановича — майора
КОРЖОВА Валерія Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
МАЛАМУЖА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта
МЕЛЬНИКА Сергія Миколайовича — бригадного генерала юстиції
РУДЯГУ Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта
СІЛЬЧЕНКА Сергія Володимировича — майора
СУРБАШЕВА Максима Михайловича — старшого лейтенанта
ТКАЧОВА Олександра Тимофійовича (посмертно) — майора
ТКАЧУКА Сергія Івановича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АКБЕРОВА Фірада Абулфата — солдата
АЛЬБОВА Андрія Олексійовича — капітана медичної служби
АМБРОСЕНКОВА Андрія Володимировича — старшого сержанта
АНДРУСЕНКА Леоніда Васильовича — солдата
АНТОЩУКА Руслана Васильовича — молодшого сержанта
БАБЕНКА Бориса Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
БАЛДАЦЬКОГО Дениса Анатолійовича — сержанта
БЕЗПАЛЬЧЕНКА Віктора Олександровича — старшого лейтенанта
БІРЦЯ Миколу Миколайовича — підполковника медичної служби
БУЛІНГА Олега Володимировича — молодшого сержанта
ВОЙТЕНКА Ігоря Віталійовича — солдата
ГАЙДУКА Дениса Олеговича — лейтенанта медичної служби
ГЕРАСИМЕНКА Євгена Петровича — підполковника медичної служби
ГОЇНЦЯ Романа Олексійовича — сержанта
ГОЙДУ Дениса Валерійовича — солдата
ГОЛУБОВИЧА Ігоря Мирославовича — старшого матроса
ДЕМЧЕНКА Олександра Олександровича — капітана медичної служби
ДМИТРИШИНА Володимира Олександровича — лейтенанта
ДРОЗДА Олега Олексійовича — молодшого сержанта
ДЯЧЕНКА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта
ЄСЬКОВА Михайла Вікторовича — головного сержанта
ЗАВЕРЮХУ Єлизавету Юріївну — лейтенанта медичної служби
ЗДЕБСЬКОГО Дмитра Володимировича — старшого солдата
ЗІНЧЕНКА Володимира Григоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ІВАНЧЕНКА Дмитра Валерійовича — сержанта
КИСЕЛЬОВА Миколу Сергійовича — старшого солдата
КЛЕВІЦЬКОГО Богдана Олеговича — капітана медичної служби
КОЛОСІНСЬКУ Ніну Миколаївну — лейтенанта медичної служби
КОСТІНУ Олександру В’ячеславівну — молодшого сержанта
КРАВЦЯ Олега Володимировича — старшого солдата
КРИВОРУЧКА Миколу Юрійовича — сержанта
КРИМСЬКОГО Сергія Юрійовича — старшого солдата
КУПЧЕНКА Вадима Сергійовича — сержанта
ЛІФОРЕНКА Віктора Борисовича — молодшого сержанта
ЛОЗОВОГО Артема Вікторовича — старшого солдата
МАЙСТРЕНКА Богдана Олеговича — молодшого сержанта
МАРКІНА Микиту Станіславовича — солдата
МЕЗЄЯ Володимира Івановича — майора медичної служби
МИРОНЮКА Василя Івановича — капітана медичної служби
МОКРОПУЛА Максима Валерійовича — сержанта
НАЙМАНА Андрія Вікторовича — капітана медичної служби
НАУМЕНКА Івана Олександровича — старшого солдата
НОЖКУ Віталія Миколайовича (посмертно) — сержанта
ОБІДІНУ Вікторію Вікторівну — солдата
ОБЛАКА Олександра Дмитровича — солдата
ОГАНОВА Данила Едуардовича — солдата
ОНИСЬКА Геннадія Степановича — сержанта
ОСАДЧОГО Ігоря Дмитровича — солдата
ПАНТЮХОВА Євгена Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ПАЩЕНКО Валентину Сергіївну — молодшого сержанта
ПИСЬМЕННОГО Ярослава Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ПЛИСА Сергія Геннадійовича — солдата
СЕМЕРЕНКА Дмитра Сергійовича — солдата
СЕРГІЙЧУКА Олега Леонідовича — майора медичної служби
СЕРЕБРЯНІКОВА Веніаміна Владиславовича — солдата
СІВАКОВА Михайла Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
СЛОМІНСЬКОГО Владислава Романовича — лейтенанта
СОБОЛЯ Дениса Васильовича — солдата
СОКОЛОВСЬКОГО Владислава Владиславовича — старшого солдата
СОЛОНИНКУ Романа Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ТАНЦЮРУ Руслана Ілліча — головного сержанта
ТАРАСОВА Сергія Анатолійовича — старшого матроса
ТОЛМАЧОВА Віталія Михайловича — капітана медичної служби
ТОНКОШКУРА Андрія Сергійовича — солдата
ФОРМАЛЬОВУ Валерію Євгеніївну (посмертно) — молодшого сержанта
ЦОЯ Віталія Ігоровича (посмертно) — сержанта
ЧУДІНОВА Микиту Сергійовича — солдата
ШАНЬКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
ШИШОВА Романа Валентиновича — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БОНДАРЯ Вадима Вікторовича — підполковника
ГАРЬКАВОГО Віталія Вікторовича — підполковника
МОТОЛИГУ Юрія Володимировича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АСМОЛОВА Андрія Вікторовича — солдата
БАРНЬОВУ Костянтину Олександрівну — молодшого сержанта
БОГДАНЧИКА Михайла Андрійовича — старшого солдата
БОЖИКА Юрія Ярославовича — старшого лейтенанта
БОЙКА Максима Вікторовича — солдата
БУРДЄЙНОГО Артема Миколайовича — солдата
БУР’ЯНОВА Євгена Миколайовича — старшого матроса
ВЕЛЬМИКА Дмитра Одисейовича — солдата
ВОЛОШИНА Миколу Юрійовича — сержанта
ГЕЛЕВЕРЮ Василя Володимировича — солдата
ГНАТІВА Андрія Володимировича — старшого солдата
ДРИГУ Сергія Володимировича — сержанта
ДУМІНІКУ Олексія Валерійовича — старшого солдата
ЄРМАЧКОВА Андрія Валерійовича — майора
ЗАЙЦЯ Івана Сергійовича — старшого солдата
ЗАЯЦЬ Катерину Миколаївну — сержанта
ЗЛИДНЯ Івана Валерійовича — сержанта
ІВАЩЕНКА Микиту Сергійовича — солдата
КАРЛАША Віталія Володимировича — солдата
КЛАК Ольгу Сергіївну — молодшого сержанта
КОНЄВА Дениса Анатолійовича — старшого сержанта
КОРОЛЯ Сергія Мефодійовича — майора
КРАВЧЕНКА Віктора Сергійовича — солдата
КРАМАРЕНКА Євгена Васильовича — молодшого сержанта
КРИВЕНКА Максима Андрійовича — старшого солдата
КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
КУХТЕНКА Руслана Миколайовича — старшого солдата
КУЦЮРУБУ Леоніда Леонідовича — старшого матроса
ЛЕЩЕНКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
МАГУРЧАКА Мар’яна Івановича — старшого солдата
МАРЦЕВА Євгена Вячеславовича — солдата
МАРЧАКА Ігоря Семеновича — старшого солдата
МАРЧАКА Олександра Петровича — старшого солдата
МАТЕЙКА Олега Степановича — старшого лейтенанта
МИТРОФАНОВА Єгора Сергійовича — старшого солдата
МІЛЬЧЕВСЬКОГО Івана Федоровича — старшого солдата
МІРОШНИКА Олександра Миколайовича — солдата
МІЩЕНКА Максима Юрійовича — молодшого сержанта
МОРОЗА Віктора Володимировича — солдата
М’ЯКОТІНА Михайла Анатолійовича — майора
НАЛБАНТОВА Максима Сергійовича — сержанта
НІТЧЕНКА Дениса Вікторовича — солдата
ОМЕЛЬЧЕНКА Валентина Вікторовича — майора
ПОГРЕБНЯКА Олександра Володимировича — старшого солдата
ПОНОМАРЕНКА Геннадія Олександровича — майстер-сержанта
САДОВСЬКУ Ангеліну Сергіївну — лейтенанта
СКРИПНИКА Ігоря Миколайовича — сержанта
СНІСАРЕНКА Станіслава Олеговича — молодшого сержанта
СОРОКУ Максима Валерійовича — молодшого сержанта
СТЕЛЬМАЩУКА Андрія Анатолійовича — солдата
СТЕПАНЕНКА Віталія Анатолійовича — старшого сержанта
ТЕРЕЩЕНКА Владислава Сергійовича — солдата
ТХОРИКА Богдана Дмитровича — старшого солдата
ФЕДЮШИНУ Валентину Анатоліївну — старшого солдата
ХРЕНЮХІНА Андрія Володимировича — старшину
ЧИЧКАНА Артура Сергійовича — солдата
ЯРМОШЕВИЧА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта
ЯЦЕНКА Володимира Григоровича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БОДНАРА Сабіра Валерійовича — солдата
ВОЛИНЦЯ Богдана Михайловича — солдата
ДОВГЕНКА Дмитра Богдановича — солдата
ДУМИЧА Назара Руслановича — старшого солдата
ІВАХІВА Йосипа Ярославовича — солдата
КИСІЛЯ Олександра Миколайовича — солдата
КРУПАЧА Юрія Романовича — старшого солдата
КУЦЕВА Дениса Юрійовича — старшого солдата
КУЦОПЕЯ Петра Миколайовича — солдата
ЛЕША Івана Миколайовича — молодшого сержанта
НИЩОГО Ореста Андрійовича — солдата
ОСТАПЧУКА Сергія Олександровича — капітана
СЛОБОДУ Віталія Бахтіковича — солдата
ЦІПЛЯРА Володимира Ярославовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
БОБРО Анну Андріївну — старшого лейтенанта медичної служби
ГРИНЕВИЧА Руслана Михайловича — капітана медичної служби
КОТУРБАША Романа Юрійовича — лейтенанта медичної служби
КРАСОВСЬКОГО Андрія Васильовича — капітана медичної служби
ПИДОЧЕНКО Діну Ігорівну — лейтенанта медичної служби
СОБКА Романа Юрійовича — капітана медичної служби
ШАЛАВИЛА Максима Степановича — лейтенанта медичної служби
ШМІДТА Михайла Романовича — капітана медичної служби.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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