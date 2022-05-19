Британія передає Україні додаткове озброєння: що в списку

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном військове озброєння для України. Пакет допомоги включатиме артилерію, ракети й безпілотники.
Про це в четвер, 19 травня, повідомили у канцелярії британського прем’єра.
Згідно з повідомленням канцелярії, військова допомога Британії Україні міститиме:
“Звернувши увагу на недавню заяву про виділення Україні додаткової військової допомоги з боку Сполученого Королівства на 1,3 млрд стерлінгів (1,62 млрд доларів, – Н.) прем’єр-міністр розповів, що для надання Україні підтримки у забезпеченні оборони серед іншого надходитиме далекобійна артилерія, ракети класу “берег – корабель”, а також безпілотні літальні апарати“, – йдеться у документі.
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