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70% кримських татар, що жили на Херсонщині, покинули свої домівки, – Ташева

19/05/2022 20:22

Близько 70% кримських татар, що жили на Херсонщині, були вимушені покинути свої домівки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна в четвер, 19 травня, розповіла постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.  

“Кримських татар, на території Херсонщини, проживало біля 10 тисяч, може навіть більше. От 70% з них були вимушені покинути свої домівки. До їхніх будинків прицільно приходять російські військові, запитують чи вони брали колись участь в бойових діях на Сході, або у громадянській блокаді Криму, яка мала місце у 2015-му, мали відношення до Меджлісу і так далі”, — розповіла Таміла Ташева.

Також вона підсумувала, що на кримських татар, як на проукраїнську групу населення, окупанти тиснуть набагато більше, ніж це було до 24 лютого. 

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