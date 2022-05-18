Захоплення Запорізької АЕС: командиру військової частини РФ повідомлено про підозру

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Командирові військової частини Федеральної служби військ національної гвардії РФ, який віддав наказ про силове збройне захоплення Запорізької атомної електростанції, повідомлено про підозру.

Про це в середу, 18 травня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

“За даними слідства, підозрюваний, здійснюючи командування однією із двох батальйонно-тактичних груп збройних сил та національної гвардії РФ, віддав наказ про напад та силове захоплення із застосуванням зброї Запорізької атомної електростанції у Енергодарі. Він також безпосередньо взяв участь у захопленні, знаючи, що атомна електростанція відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права є об’єктом, що містить небезпечні сили”, – йдеться в повідомленні.

Такі дії становлять пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення, суперечать нормам ст. 56 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє вчиняти напади на атомні електростанції в умовах збройного конфлікту.

Внаслідок цього нападу загинуло дві людини, пошкоджено споруди атомної електростанції.

За процесуального керівництва офісу генерального прокурора заочно повідомлено про підозру командиру військової частини Федеральної служби військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як відомо, ЗАЕС розташована на тимчасово окупованій території Запорізької області. Сьогодні регіон незаконно відвідав віцепрем’єр РФ Марат Хаснуллін і прокоментував ситуацію на атомній електростанції.

Він у стилі кремлівської пропаганди заявив, що Запорізька АЕС “буде працювати на Росію, але готова за гроші поставляти електроенергію в Україну”.

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