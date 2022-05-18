За добу ЗСУ уразили 15 повітряних цілей окупантів

Ще один збитий БПЛА "Орлан-10" противника

За добу вівторка, 17 травня, Збройні сили України уразили 15 повітряних цілей росіян.

Про це ввечері повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.

Відтак загалом за добу уражено 15 повітряних цілей:

11 БпЛА (оперативно-тактичного рівня);

4 крилаті ракети.

Раніше пресцентр угруповання Об’єднаних сил повідомив, що підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10” та 1 оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу “ZALA”.

Крім того, за інформацією КПС, 17 травня авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

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