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За добу ЗСУ уразили 15 повітряних цілей окупантів

18/05/2022 00:18

За добу вівторка, 17 травня, Збройні сили України уразили 15 повітряних цілей росіян.

Про це ввечері повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.

Відтак загалом за добу уражено 15 повітряних цілей:

  • 11 БпЛА (оперативно-тактичного рівня);
  • 4 крилаті ракети.

Раніше пресцентр угруповання Об’єднаних сил повідомив, що підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10” та 1 оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу “ZALA”.

Крім того, за інформацією КПС, 17 травня авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

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