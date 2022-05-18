Єврокомісія пропонує виділити Україні макрофінансову допомогу на €9 млрд

Європейська комісія запропонувала план допомоги Україні та її повоєнної відбудови, що передбачає довгострокові реформи й інвестиції.

А також негайну короткотермінову макрофінансову допомогу в обсязі 9 мільярдів євро.

Про це в середу, 18 травня, оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує “Європейська правда”.

“Ми пропонуємо поповнити значну короткострокову допомогу, надану до цього моменту, новою винятковою макрофінансовою допомогою для України в розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році”, – йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії також зазначила, що ЄС несе відповідальність у керівництві зусиллями з відновлення України і принципи реконструкції мають поєднувати інвестиції з реформами.

“Це має бути розрахований на майбутнє план, який повністю відображатиме потреби, визначені Україною. План стосуватиметься ключових реформ у таких сферах, як боротьба з корупцією, адміністративна спроможність, верховенство права та незалежність судової влади. І це має бути міцно закріплено в зеленому та цифровому переході та фундаментальних європейських цінностях”, – сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що ​​ЄС пропонує платформу реконструкції як частину цього плану, який спільно очолюють Україна та Єврокомісія та об’єднує країни-члени ЄС, інших двосторонніх або міжнародних донорів, міжнародні фінансові установи та інших однодумців.

“Метою цієї платформи було б узгодити напрямок руху та забезпечити максимальну синергію всіх зусиль. Ці інвестиції допоможуть Україні вийти сильнішою та стійкішою після спустошення, спричиненого путінськими солдатами”, – сказала вона.

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