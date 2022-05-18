Вода розмиває могили у дворах Маріуполя: хвороби можуть забрати тисячі життів, – мер

У заблокованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, і це є складовою епідемічної проблеми.

Про це в середу, 18 травня, повідомив міський голова Вадим Бойченко, передає “Укрінформ”.

“Нині в Маріуполі окупаційна “влада” (…) намагається під’єднати будинки до водопостачання, не розуміючи, що це цілісна система, яка має працювати з водовідведенням. І ця вода пішла річкою по нашому місту. На жаль, вона наробила тільки лиха. Тому що в хаотичному порядку і наші мешканці, і терористична організація “ДНР” ховали вбитих наших людей, і вода розмивала ці могили. І на жаль, це теж є складовою цієї епідемічної проблеми”, – сказав Бойченко.

Він додав, що це також є складовою екологічної проблеми, “бо вся ця брудна вода і каналізаційні стоки рухаються в бік річок та моря, і тому влітку буде велика проблема”.

Бойченко вкотре наголосив на гуманітарній проблемі у Маріуполі.

Зокрема, у місті недостатньо їжі, немає питної води, енергопостачання, умов для лікування людей, ліків. А до цього додається інша дуже важлива складова, яка вже має ознаки великої проблеми – епідемічна та інфекційна.

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“Ми вже стоїмо на порозі літа, яке потребує більше води. А до цього ще додається водовідведення, те, що не працює каналізація. І ми маємо розуміти, що у Маріуполі залишається більш як 100 тисяч населення, і це є проблемою… Вже і ООН зробила такі висновки, що тут можуть бути і спалахи холери, і дизентерії, й інших інфекційних захворювань, і це, на жаль, може забрати тисячі життів”, – сказав Бойченко.

Тому, за його словами, потрібна повномасштабна евакуація з міста.

“Ми наголошуємо і просимо створити умови для евакуації”, – заявив міський голова.

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