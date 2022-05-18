СБУ: Щоб вижити під вогнем ЗСУ, окупанти прикриваються українськими школами

Служба безпеки України отримала черговий доказ, що російські окупанти ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли.

Про це в середу, 18 травня, інформує пресцентр СБУ.

“Отримали черговий доказ лицемірства армії РФ: окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі.

А російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись “живим щитом” із цивільних.

Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на фото – військовослужбовець 23-го загону спеціального призначення Росгвардії (з дислокацією в Челябінську) Сергій Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої “геройські” селфі зі школи у місті Білозерка на Херсонщині.

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