Home / Війна / СБУ: Щоб вижити під вогнем ЗСУ, окупанти прикриваються українськими школами

СБУ: Щоб вижити під вогнем ЗСУ, окупанти прикриваються українськими школами

18/05/2022 19:47

Служба безпеки України отримала черговий доказ, що російські окупанти ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли.

Про це в середу, 18 травня, інформує пресцентр СБУ.

“Отримали черговий доказ лицемірства армії РФ: окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі.

А російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись “живим щитом” із цивільних.

Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на фото – військовослужбовець 23-го загону спеціального призначення Росгвардії (з дислокацією в Челябінську) Сергій Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої “геройські” селфі зі школи у місті Білозерка на Херсонщині.

Читайте також:
ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині

Унікальних переглядів: 2
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент запропонував продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації на 90 діб – до 23 серпня 2022 року. Як передає “Новинарня“, про це йдеться у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse